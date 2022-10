Vedum er klar til å legge frem budsjettet

Trygve Slagsvold Vedum forlater sin bolig i Oslo på vei til fremleggelse av statsbudsjettet. Foto: Olav Olsen

Tradisjonen tro møtte finansministeren mediene tidlig på morgenen på statsbudsjettdagen.

– Hovedutfordringen for mange er den høye prisveksten. Derfor skal vi lage et budsjett som gjør at vi får mer kontroll på den, og demper oljepengebruken, sa finansministeren da han møtte pressen tidlig torsdag morgen.

– Det er et budsjett som er preget av alvor.

Når Vedum i dag legger frem sitt forslag til budsjett, er Norge inne i en av de mest økonomisk utfordrende periodene på mange år.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har forsøkt å dempe forventningene, og vært svært tydelig på at mange kan komme til å bli skuffet over det som blir et «meget stramt» budsjett.

