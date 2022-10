Følg Vedums pressekonferanse

Regjeringen vil ikke nå innføre nye regler for beskatning av urealiserte aksjegevinster personer som flytter fra landet, har. Men samtidig varsles det at slike nye regler er på vei. «Regjeringen mener at det er viktig med regler som sikrer at aksjegevinster som opptjenes i Norge, så langt som mulig blir skattlagt her. Departementet utreder derfor nå strengere regler» heter det i statsbudsjettet for 2023. Finansdepartementet vil når de har et forslag til nye regler klart, sende dette ut på offentlig høring før det så skal legges frem for Stortinget. Men noen tidsplan for dette er ikke oppgitt. Det har i høst vært et flytterush av rike personer som ha flyttet fra Norge. Noen av disse har åpenbart fryktet at regjeringen ville innføre en ny og mye hardere exitskatt med virkning alt fra 6. oktober. Men det skjedde altså ikke.