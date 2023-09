Her er de rødeste lysene for privatøkonomien. – Dette blir en sparehøst.

(Bergens Tidende) Det kan bli et tungt halvår for deg som har mye gjeld. Her er ting du bør ta grep om.

– Akkurat nå er det er veldig viktig for privatøkonomien å ha oversikt, sier NHH-professor Ola Honningdal Grytten. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 12:35

Kortversjonen En høyere gjeldsbyrde kan være i vente for nordmenn, og det kan være nødvendig å stramme inn forbruket i de kommende månedene.

Salget av luksusbiler har falt, og det antas at bransjen kan tape opptil 30 milliarder kroner i andre halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Hyttesalget har også falt. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Har du ny bolig, hytte på fjellet, fullbelånt bil, glovarme kredittkort og smådyre vaner? Flere nordmenn kan bli nødt til å skru ned forbruket de neste månedene, tror NHH-professor Ola Honningdal Grytten.

– Det virker som om dyrtiden dyrtidenPeriode med sterkt økende priser på varer, tjenester og lån. ikke har slått helt inn over oss, fordi det har vært sommerferie. Men den vil slå litt hardere ut nå, sier han til Bergens Tidende.