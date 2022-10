Politiet har gjort over 70 drone-avhør

Etter en drøy måned med stor pågang, har politiet i sørvest gjennomført over 70 avhør knyttet til drone-etterforskningen.

Politimester i Sørvest politidistrikt, Hans Vik, besøkte prosessanlegget på Kårstø tidligere denne måneden, da Heimevernet begynte å bistå politiet med sikring av anlegget.

32 minutter siden

Det har gått i overkant av en måned siden de stadige meldingene om uidentifisert droneaktivitet på norsk sokkel ble meldt i landets medier.

Aftenbladet har ved flere anledninger rapportert om de mange observasjonene som er gjort. De siste ukene har imidlertid fokuset skiftet fra droneaktivitet offshore til observasjoner på landanlegg.

Politiet leder sikkerhetsarbeidet på Kårstø, men med hjelp fra Heimevernet.

– Ingen mistenkte

Sist torsdag ble det igangsatt en stor politiaksjon på Kårstø prosessanlegg. Aftenbladet kjenner til at Heimevernets soldater skal ha fått øye på en to ganger to meter stor drone, et par hundre meter i høyde over anlegget. Store styrker ble utkommandert, men hverken drone eller dronepilot ble funnet.

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken fra torsdag.

– Politiet har opprettet straffesak på forholdet. Vi etterforsker dette som et brudd på flyforbudet som gjelder i det aktuelle området. Vi er tidlig i etterforskningen og har foreløpig ingen mistenkte, forteller Amund Preede Revheim, seksjonsleder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sørvest politidistrikt.

Det er hans seksjon som har ansvaret for drone-etterforskningen på norsk sokkel, samt dronesaken på Kårstø.

– Primært er vi organisert slik av praktiske hensyn. Vi mener dette er måten vi får utnyttet politiet og samarbeide aktørers ressurser og kompetanse best, sier Revheim.

Over 70 vitneavhør

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljene rundt etterforskningen, men bekrefter at det nå er gjennomført over 70 vitneavhør som en del av den totale etterforskningen av droneobservasjonene.

Seksjonslederen presiserer at noen av avhørene er knyttet til samme dronemelding.

Preede Revheim har tidligere beskrevet etterforskningen på følgende vis overfor Aftenbladet:

«Etterforskningen er krevende. Både fordi vi har fått inn et stort antall droneobservasjoner. En del av dem ligger noe tilbake i tid. Ganske mange av dem inneholder lite informasjon. Det gjør at det er et utfordrende utgangspunkt.»