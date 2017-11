Jakten på billig vin bringes opp på et høyere nivå når det er snakk om 1945-årgangen av Chateau Mouton Rothschild. Det finnes bare to flasker av dette høyst eksklusive produktet til salgs i Norge, og begge befinner seg i taxfreebutikken på Gardermoen:

Rødvinen fra Mouton Rothschild regnes for å tilhøre topp 10 av verdens mest eksklusive viner. Hver flaske er utstyrt med et eget sertifikat og har et V-symbol på etiketten.

Den er laget i fransk seiersrus etter krigen, derfor V for «Victoire.» (Seier).

Nå har den havnet på «billigsalg». Før kostet den nemlig 265.000 kroner flasken. Travel Retail Norway har senket prisen med med 100.000 kroner.

– Vi må jo forsøke å få solgt dem, smiler taxfree-sjef Håkon Fjeld-Hansen. Han er uhyre forsiktig når han tar den ene av flaskene ut fra det låste skapet for å vise Aftenposten den dyrebare flasken.

– Jeg vil jo nødig miste denne i gulvet.

Fakta: DETTE ER Mouton Rothschild. 1945-årgang. En legendarisk vin. Viktig årgang i verdenshistorien, slutten på annen verdenskrig.

Flaskene markert med V for Victoire (fransk for seier) på flasken.

1945 var også debutåret for de klassiske kunstneretikettene laget av kjente kunstnere gjennom tidene. Årgangen preget av utfordringer med tørke i Bordeaux, allikevel er denne blant historiens beste viner.

Vinen er blitt stående som et symbol på menneskets triumf over motgang, både med tanke på annen verdenskrig og den vanskelige årgangen.

Vinen har oppnådd 100 poeng hos den anerkjente USA-vinkritikeren Robert Parker som hevder at han gir 100 poeng bare fordi skalaen ikke går lenger.

Ifølge Robert Parker er vinen holdbar til 2047.

Kunde knuste en flaske

Sigurd Bjørnestad

Akkurat det har faktisk skjedd en gang. Flasken lå da i et skap som ikke var låst. En kunde fattet interesse for den særdeles uvanlig dyre vinen og ville plukke den ut av hyllen.

Det er da det skjer – flasken glipper og deiser i gulvet, og vinen flyter ut over butikkgulvet.

– Hun ble dypt fortvilet og lettere hysterisk. Det kan man jo forstå når man knuser en flaske på dette prisnivået. Lettelsen og gleden var derfor stor da vi kunne berolige henne med at det akkurat i dette tilfelle var en kopiflaske hun hadde knust, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad.

Det samme med fyren som så sitt snitt til å stjele en flaske, og kom seg unna. Hans eneste rusopplevelse ble trolig bakrusen som meldte seg hvis han oppdaget at det bare var noen nokså verdiløse dråper han hadde bemektiget seg.

Vanskelig å få solgt

Flaskene ble i sin tid tatt inn fordi man trodde at det skulle være mulig å få solgt dem i det kapitalsterke norske markedet, der viljen til å betale for eksklusive varer er betydelig større enn i mange andre europeiske markeder.

– Nå har det vist seg at det ikke ble så enkelt likevel. Vi hadde i utgangspunktet fire flasker. To av dem fant vi kjøpere til i Frankfurt, så de ble returnert til Tyskland, forteller Dagestad.

Ryktet om de to kostbare flaskene som er igjen på Gardermoen har nådd vinentusiaster i flere land, og to ganger har det vært lagt inn bestillinger på flaskene.

– Det dreide seg i begge tilfellene om passasjerer som var på gjennomreise på Gardermoen. Men i begge tilfellene opplevde vi at de ikke kom og hentet bestillingen, sier han.

Går den på kvoten?

Begge flaskene står oppbevart på avgangsbutikken på Oslo Lufthavn. Skal en nordmann kjøpe en eller begge flaskene, må vedkommende da ta med med seg vinen ut av landet først siden flaskene befinner seg i avgangsbutikken.

Så er spørsmålet: Blir en norsk kjøper straffet med moms og skyhøye avgifter når vedkommende tar vinen med seg gjennom norsk toll, eller går den rett og slett på kvoten?

– Vi har to grenser for alkoholkvote, på mengde og verdi, sier jurist underdirektør Aud Børset Dellrud i Tolldirektoratetsvesenets rettsseksjonavdeling.

– Mouton Rothschild- flasken rammes av verdigrensen som sier at man ikke kan innføre varer for mer enn 6.000 kroner når man har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer og importerer til privat forbruk, forklarer hun.

– Vinflasken vil dermed ikke inngå i den toll- og avgiftsfrie kvoten og må fortolles. Ved fortolling av alkohol inntil 27 liter over kvoten kan forenklet fortolling benyttes. Derfor blir det en avgift på 45 kroner å betale, som er avgiften som betales for import av en liter flaske vin (0,75 liter) – helt uavhengig av verdien på selve flasken, sier Børset Dellrud.