Støyen fra trikker og busser i Schweigaards gate forsvinner idet vi går ned trappene til kjelleren under Landbrukets hus, midt i Oslo sentrum. Her nede – én holdeplass fra Jernbanetorget – er det varmt og fuktig som i en tropeskog.

Det gamle bomberommet bugner av grønne urter og spiselige blomster. Christopher Rodriguez går mellom radene, kniper av noen stilker her og der og ber oss smake.

Neste uke kommer forskere og eksperter til konferansen #Klodenvår for å diskutere hvordan klimaet påvirker måten vi dyrker mat – og omvendt.

Fakta: Kloden vår 8. november arrangerer Aftenpostens tredje klimakonferanse, #klodenvår, i Folketeateret i Oslo. Tema for årets konferanse er mat og klima. Hvor skadelig er det vi spiser nå for klimaet vårt? Møt norske og internasjonale eksperter som vet hvor skoen trykker og som har løsningene, blant andre Andreas Viestad, Willem Sodderland, Frederic Hauge, Nina Jensen og Vidar Helgesen. Mer informasjon på www.klodenvår.no

Den internasjonale trenden «vertical farming», der man dyrker grønnsaker innendørs i et kontrollert klima, med kunstig belysning og grønnsaksbed i hyller. Slik kan matproduksjonen øke på en klimavennlig måte.

Signe Dons

– Smak. Dette er frøbladene til reddik, sier Rodriguez.

Han rekker oss noen små røde stilker med blader på.

– Alle planter har ett sett med frøblader før de ekte bladene kommer. Disse smaker ekstra mye. Med LED-belysning lurer vi også plantene til å tro at det er mye sol, altså må de ha ekstra beskyttelse i bladene, noe som smaker svært godt, forklarer han.

LES OGSÅ: Noen blir veganere. Andre vegetarianere. Og noen kaller seg fleksitarianere. Det er trendy blant unge å velge bort kjøtt.

Selger til restauranter og privatpersoner

Bomberommet er Norges første underjordiske gartneri. Ideen dukket opp på et julebord for snart tre år siden, og Rodriguez og kona startet opp i kjelleren i bolighuset på Tåsen bare noen måneder senere.

Urtene ble levert til utvalgte restauranter for testing.

– De ville ha mer, forteller Rodriguez.

Å dyrke spiselige planter på tak eller i kjellere i storbyer, er et internasjonalt fenomen. I London dyrkes det urter i gamle bomberom og tunneler fra krigen. I tillegg jobber mange med «vertical farming», eller utnytte fasader på bygningene, eller produsere planter i tradisjonelle drivhus.

Signe Dons

I Landbrukets hus pakker Rodriguez ene ansatte kasser med urter som skal ut til restauranter i Oslo i løpet av dagen. Dinner, Nodee, Hos Thea og Statholdergaarden en blant spisestedene som kjøper mikrourtene.

I tillegg har han noen kantiner som kunder, og mens vi snakker med ham kommer nettmatbutikken Dyrket.no for å hente urter, som så skal leveres videre til privatpersoner.

– Det er ikke så mange forbrukere som kjøper dette, men det er mulig å få tak i det, sier han.

LES OGSÅ: Rema og Kiwi er rivaler i frukt- og grøntdisken. Men på bakrommet er de partnere.

Lokalt og nært

Det tar fra fem til 14 dager å få urtene klare til tallerken, og mange restauranter bruker dem også som pynt på tallerkenen fordi de er små og delikate. At de dyrkes lokalt, har også mye å si for denne kjøpegruppen.

– I tillegg gror de på sterilisert vulkanstein. Det betyr at urtene kan komme i potten helt inn på kjøkkenet, det kan jo ikke jord eller torv, det er ikke sterilt nok, sier han.

Kjendiskokk Andreas Viestad mener miljøaspektet ved slike fenomen er heller begrenset, selv om det er bedre at det dyrkes i Oslo enn at det flys inn fra Nederland eller andre steder.

– Det viktigste med slike initiativ er at det er nyskapende. Vi ser at ting som tas inn i restauranter, kommer ut i supermarkeder om noen år. Slik var det med urtepottene vi ser at finnes i alle dagligvarebutikker nå. Dette er et nytt tilskudd, ikke noe vi må ha, men noe som beriker og skaper innovasjon i matveien, sier Viestad.

At det er en lokal vare med en historie bak, er også viktig. Det er med på å øke bevisstheten rundt mat, opprinnelse og bærekraft.

Egen hage i kjøkkenskapet

Biologen og forskeren Bob van Oort, som arbeider for forskningsstiftelsen Cicero, påpeker at det som produseres i bomberom, i kjellere og på tak i seg selv har lite å si for matproduksjonen.

– Samtidig er det meget viktig å ha slike prosjekter, som viser at vi gjør noe. Mange små tiltak har dessuten en effekt samlet, sier han, og peker også på signaleffekten prosjektene har.

Signe Dons

Flere aktører, blant annet Electrolux, har laget små grovskap som kan stå hjemme på et vanlig kjøkken, hvor du kan dyrke dine egne urter og enkelte grønnsaker.

– Dette er med på å øke bevisstheten i samfunnet om at vi blir påvirket, og at vi kan gjøre noe. Det kan spre seg til andre områder, for eksempel transport, sier van Oort.

LES OGSÅ: Denne økologiske hagen kan du forlate i tre år og den forblir den samme. Den varer evig trenger knapt stell.

Internasjonal trend

Imidlertid trekker Cicero-forskeren frem at trenden om «vertical farming» kan få stor betydning. Regnvannet utnyttes, det er solceller på taket, plantene trenger mindre gjødsel og i tillegg blir disse grønnsakene svært lokale. Bomberommet i Oslo er en liten forløper til dette.

– Disse tiltakene kan produsere mat til folket, mener Oort.

Tilbake i bomberommet i Oslo sentrum har vi smakt oss gjennom en rekke nye urter. Rodriguez har fortalt om syre, og om søte og bitre urter.

– Mange av disse urtene er nye i Norge. Vi ønsket ikke å konkurrere med dem som leverer urter i dag, men finne nye ting – som reddikspirer, sennep, knutekål, oxasi, shiso og mikrokoriander.