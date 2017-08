Ved første øyekast kan det se ut som om det er kinesere og japanere – eller kanskje amerikanere og tyskere – som dominerer en sommerdag i Frognerparken.

Det er langt unna sannheten. Veldig langt. Det er flest nordmenn der. Deretter kan vi med ganske stor nøyaktighet fastslå at blant alle utlendinger som tar turen til Frognerparken, så er det én nasjon som dominerer fullstendig: Sverige.

I juli utgjorde svensker halvparten av alle utlendinger som besøkte Frognerparken. I den mest besøkte timen i juli, var det over 3400 svensker der – samtidig.

– Vi er jo overalt i Oslo, men Frognerparken er et populært møtested for mange av oss som jobber her. Spesielt blant nylig ankomne svensker er det mange som tilbringer tid der på fritiden, til grilling og andre aktiviteter, forteller Anna Backlund, svensk og til daglig nestsjef ved restauranten Håndverkerstuene i Oslo sentrum.

Olav Olsen

Telenor-data gir info om hvor turistene er

Det er mobildata fra Telenor som avslører svenskenes dragning mot Frognerparken. Telenor har for første gang gjort en analyse av folkemengdene ved mange av de største turistattraksjonene i Norge. Ved hjelp av mobildata har Telenor kunnet gi et detaljrikt bilde av hvor turistene kommer fra.

– Når turistene slår på mobiltelefonene sine i Norge, vil vi vite opprinnelseslandet til mobilen. Slik er det mulig å få ut data om hvordan turistene beveger seg i Norge og hvor de oppholder seg. Tallene blir helt eksakte, forteller direktør Ove Fredheim i Telenors bedriftsdivisjon.

Dataene avslører hvilke nasjoner som tiltrekkes av de ulike attraksjonene. Det er også mulig å få ut informasjon om når på døgnet trafikken er størst og når på døgnet de ulike nasjonalitetene er der. Hvem står tidlig opp og er der om morgenen? Hvem tilbringer kveldene der?

STEIN BJØRGE

Mange pussigheter i dataene, som kan forklares

Mobildata fra 18 ulike turistdestinasjoner – fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord – er blitt analyserte av Telenor. De gir noen pussige, men som oftest forklarlige utfall. Som svenskenes dominans i Frognerparken.

– Når vi går inn og ser nærmere på dette, ser vi at mange av disse svenskene kom hit til landet i mai og juni. De er her for å jobbe, og er ikke kommet hit som turister, forklarer Ove Fredheim i Telenor.

Dette er trolig også medvirkende årsak til at det også er flest svensker i Bjørvika og på Bygdøy – selv om prosentandelen der er langt fra like stor som i Frognerparken.

Andre iøynefallende utslag er andelen filippinere i Geiranger og indonesiere i Bergen. Årsaken er at dette er mannskap om bord i cruiseskipene. Andelen spanjoler på Prekestolen kan også overraske noen, men ikke dem som er i reiselivsbransjen.

– Spania har historisk sett vært et stort marked i Stavanger-regionen. Det har forsterket seg med Prekestolens popularitet, forklarer direktør Kristian B. Jørgensen i markedsføringsorganet Fjord Norge

Hans Petter Kiese

Og noen pussigheter som er vanskelig å forklare

Men dataene gir også noen uforklarlige rangeringer av nasjonene. Nesten halvparten av utlendingene som tar seg opp til Kjærag i Lysefjorden kommer fra Danmark, ifølge dataene fra Telenor. Andelen dansker på Prekestolen, lenger ute i fjorden, er bare 8 prosent.

– Den skjønner jeg ikke noe av, sier Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge.

Reiselivsnæringen har også problemer med å forklare den høye andelen dansker i Lofoten, samt at marokkanerne har kommet på listen over turister i Bjørvika – med en andel på 6 prosent.

– De største nasjonene går igjen, men så er det noen steder der enkelte land har en uforklarlig høy eller lav andel, sier direktør Per-Arne Tuftin i bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv.

Dataene avdekker også det enorme antall turister som kan være på ett gitt sted på et bestemt tidspunkt. I Geiranger, med bare 230 fastboende, var det en dag i juli 11.000 turister i bygda samtidig.

Paul Kleiven, Scanpix

Telenor utvider satsingen på stordata-tjenester

Telenor gjør ikke dette for moro skyld, selv om det kan være fascinerende å se hva de ulike turistene tiltrekkes av. Selskapet vil nå gjøre anonymiserte kundedata tilgjengelig for tredjepart.

Veslemøy Østrem

– Dette er kompetanse vi vil utvikle i Norge og Skandinavia, og deretter se på anvendelser i våre markeder i Europa og Asia, sier Telenor-konsernsjef Sigve Brekke.

Med over 50 prosent markedsandel i Norge, mener selskapet at denne type mobildata vil gi et representativt bilde av folkemengder og bevegelsesmønstre som blant annet kan brukes innenfor reiseliv, by- og samferdselsplanlegging.

– For reiselivsnæringen vil dette være et spennende, så lenge vi luker bort feilmarginer og spesielle utslag i dataene. Det vil gi oss helt andre kunnskaper om turistene enn vi har i dag, mener Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Mener at personvernet er ivaretatt

Dataene fra mobilnettverket registrerer kunders lokasjon, bruks- og bevegelsesmønster. Telenor understreker imidlertid at de er underlagt strenge begrensninger i hvordan de kan bruke dataene.

Opplysningene kan aldri knyttes til enkeltindivider, og dataene tilbys for videre analyse innenfor personvernlovgivningen. Dette handler om såkalte aggregerte data – eller summerte data om en gruppe.

– Anonymitet er en selvfølge, og vi er kontinuerlig i dialog med Datatilsynet om dette, forsikrer Telenor-direktør Ove Fredheim.