– Det er helt uvirkelig. Et eventyr. Enkelte dager er køen i gårdsbutikken så lang at den går utenfor inngangsdøren, forteller daglig leder Solvor Waagen i Tingvollost.

Hovedårsaken til eventyret ligger i det som skjedde 16. november i fjor. Da ble Kraftkar – en blåmuggost fra Tingvollost – kåret til verdens beste ost under VM i Spania. Siden har ikke hverdagen vært den samme for ysteriet tilknyttet gården til Solvor Waagen og ektemannen Gunnar.

– For å illustrere utviklingen kan vi se på april-tallene. I april i fjor var omsetningen i vår egen gårdsbutikk rundt 8000 kroner. I år hadde vi en omsetning på 211.000 kroner denne måneden, forklarer Waagen.

Har ikke blitt fristet til å øke produksjonen

For alltid å kunne tilby Kraftkar i egen butikk, har Tingvollost vært nødt til å holde igjen levering til andre kunder. Produksjonen har nemlig nådd et maksimumsnivå på 21-22 tonn i året, som ysteriet ikke ønsket å øke.

– Det vil gå ut over kvaliteten. Vi har imidlertid planer om å bygge på ysteriet, men det er for å bedre arbeidsforholdene – ikke for å øke produksjonen, sier Solvor Waagen.

Flere hundre butikker må dermed regne med fortsatt å stå på venteliste for å få Kraftkar i hyllene. I tillegg er det mange grossister i utlandet som har tatt kontakt, men som må konstatere at det ikke finnes ost å eksportere.

Unntaket var en spansk grossist som reiste ens ærend til Tingvoll i håp om kunne importere 500 kilo til Spania. Han fikk med seg åtte kilo.

Fakta: GÅRD OG YSTERI HAR 15 ÅRSVERK Tingvollost er et familiedrevet gårdsmeieri på Nordmøre som lager hvit- og blåmuggost basert på melk fra egen gård. Det eies av Gunnar Waagen og kona Solvor, Kristin Waagen og Egil Smith-Meyer. Fra å være et mellomstort gårdsbruk som sysselsatte én familie, har driften vokst til en virksomhet som i dag har 15 årsverk. Åtte er i ysteriet, resten er tilknyttet gårdsdriften. Gårdens 65 melkekyr produserer årlig rundt 600.000 liter med melk. Ca. 220.000 av dette blir brukt i osteproduksjonen. Resten leveres til Tine. Det går med ca. 10 liter melk for å lage 1 kg ost. Årsproduksjonen er dermed ca. 22.000 kg. Kilde: tingvollost.no

Jon-Are Berg-Jacobsen

Halverte stykkene for å sikre ost til flere kunder

Det eneste stedet Tingvollost har garantert at det skal være mulig å få kjøpt Kraftkar, er på deres egen gårdsbutikk i Torjulvågen i Tingvoll. Det har i sommer ført til en nærmest konstant strøm av kunder til gården, som ligger seks kilometer fra hovedveien.

Den foreløpige rekorden kom i juli. Da omsatte gårdsbutikken for 586.000 kroner. Av dette utgjorde salget av deres egne osteprodukter 400.000 kroner. Det er seks ganger høyere enn salget fra gårdsbutikken i juli i fjor.

I tillegg kommer salget til butikker og restauranter over hele landet, som tross alt utgjør den største delen av omsetningen. Hittil i år har Tingvollost omsatt ost for 5,9 millioner kroner, nesten to millioner mer enn omsetningen i samme periode i fjor.

Vil «hypen» rundt Kraftkar vare?

For å tilfredsstille etterspørselen – og for å sørge for at alle får en smakebit – har Tingvollost begynt å fordele godsakene på en ny måte. I stedet for å kutte det to kilos store ostehjulet i 300 grams stykker, er stykkene nå halvparten så store.

Men selv om dagens virkelighet oppleves uvirkelig, tror ikke Tingvollost dette vil vare. Solvor Waagen beskriver det som «Kraftkar-syken».

– Situasjonen vil nok normalisere seg etter hvert.

Men den enorme interessen for verdens beste ost, har etter hennes mening bidratt til å skape større interesse for norsk gårdsmat.

– Det har gitt hele oste-Norge et løft, mener Solvor Waagen.