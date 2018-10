Coca-Cola: Usikker på produksjonen i Norge

– Hvis ikke politikerne får gjort noe med den eksplosive veksten i grensehandelen, er det høyst usikkert hvordan produksjonsstrukturen vår ser ut om noen år, sier Coca-Cola-sjef Stein Rømmerud til Aftenposten.

Rømmerud er frustrert over at sukkeravgiften på alkoholfri drikkevare ikke blir reversert, samtidig som importgrensen på 350 kroner består. I dag kan hvem som helst bestille brus på nett fra Sverige og få det levert på sin lokale post i butikk, uten både sukkeravgift og moms, slik varene i norske butikker er ilagt.

– Coca-Cola vil alltid være til stede i Norge, og det vi selger her i landet, ønsker vi å produsere lokalt, sier Rømmerud.

Han lurer på om Frp og Høyre i det hele tatt er opptatt av å ha mat- og drikkeproduksjon i Norge på sikt.

Arkivbilde: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Ikke lett for oss å holde på videre

Også hos Oskar Sylte mineralfabrikk er skuffelsen stor.

Administrerende direktør Oskar D. Sylte Jr. sier at de ikke forstår logikken i å kutte den ene delen av avgiften.

Videre mener han det er umulig å konkurrere med netthandelen.

– Det er umulig å konkurrere når en får kjøpt brus for en tredjedel av prisen. For oss er dette et stort problem. Det går ut over norske arbeidsplasser og det blir ikke lett for oss å holde på videre, sier Sylte til NRK.

– Ofrer norske arbeidsplasser

Handelsnæringens organisasjoner er også frustrert over at 350-kronersgrensen ikke endres. Virke sier at Regjeringen eksporterer arbeidsplasser til andre land.

– Det er knapt til å fatte at Regjeringen ofrer norske arbeidsplasser for å sponse utenlandske nettbutikker. Jeg tror ikke de forstår alvoret. Når de i tillegg opprettholder sukkeravgiften på brus, blir dette ekstra ille, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Dersom 350-kronersgrensen fjernes, vil det alene skape 1700 nye arbeidsplasser, viser en rapport Menon har utarbeidet på oppdrag fra NHO. I tillegg mener de, som Coca-Cola, at arbeidsplasser er truet dersom ikke avgiften fjernes.

Sjokoladeavgiften reversert

Mens Regjeringen reverserte sukkeravgiften på sjokolade, består den høye sukkeravgiften på alkoholfri drikke.

Saft- og syltetøyprodusent Lerum er glade for at sjokoladeprodusentene får reversert avgiften, men oppgitt på egne vegne.

– Vi er svært skuffet. Det er demotiverende å få denne beskjeden i dag, sier administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum.

Poppe, Cornelius / SCANPIX

Hun hadde forventet en reversering og er overrasket over forskjellsbehandlingen.

De siste årene har de investert store summer i en ny fabrikk, hun er glad de tok beslutningen om utbygging før sukkeravgiften kom.

– Det er ikke sikkert vi hadde gjort dette nå, sier hun.

60 millioner i avgifter

Bare i år får familiebedriften hun leder 16 millioner ekstra i avgifter, totalt betaler de 60 millioner kroner i avgift.

– Vi har også tatt et stort ansvar for å kutte tilsatt sukker og produsere varer som er sunnere. Men sukkeravgift må vi betale også på de sukkerfrie alternativene, som i dag er halvparten av produktene våre i volum. Det opplever vi som en smekk på hånden, sier Hjellhaug.

Ute i butikk ser de at prisene på varene har gått betraktelig opp.

– Vi tror det er derfor vi ser en tilbakegang i salget av våre produkter, sier hun.

Hvorvidt dette går ut over arbeidsplassene lokalt, vil hun ikke si noe om nå.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at det ikke skal gå ut over arbeidsplassene og lokalsamfunnet. Men vi hadde håpet på en liten håndsrekning av Regjeringen nå.