Økonomiske forskjeller gir strenge foreldre

Nederland: Meget avslappet oppdragelse. I Europa-toppen i faglige ferdigheter på skolen og i verdenstoppen når det gjelder tilfredshet med livet, ifølge PISA-undersøkelsen. Barn under ti år har ikke lekser.

Sverige: Foreldrene er blant verdens mest ettergivende. Gir barna maksimal frihet. Barn som krangler og slåss, må etterpå ordne opp selv. Stor vekt på sport og uteaktiviteter. Babyer sover ute i kulden, til professor Zilibottis store forundring.

Storbritannia: Siden 1990-årene er det blitt flere «helikopterforeldre». De svever over barna til alle tider. Universitetene retter markedsføringen i stadig større grad mot foreldrene i stedet for barna. Et vendepunkt kom i 1998 da undervisningsavgiftene steg og stipendene falt. Den økonomiske kostnaden ved å mislykkes er blitt høyere.

Kina: Her gjelder den autoritære oppdragelsen. I den globale undersøkelsen WVS legger 90 prosent av kinesiske foreldre vekt på «hardt arbeid». Andelen er 65 prosent for USA og 11 prosent for Sverige. Kinesiske foreldre er enig med Einstein: «Genialitet er 1 prosent talent og 99 prosent hardt arbeid». Adgangen til høyere utdanning er bestemt av opptaksprøver der alt står på spill.

USA: Inntektsforskjellene har økt kraftig siden 1980-tallet. Den økonomiske gevinsten ved å lykkes og tapet ved å mislykkes er mye større enn før. De beste universitetene er svært dyre og kampen for å komme inn hardere enn noen gang. I takt med dette involverer mange foreldre seg mye mer enn før. Oppdragelsen er blitt strengere.

Kilde: Matthias Doepke og Fabrizio Zilibotti: Love, Money & Parenting. How economics explain the way we raise our kids. Princeston University Press (2019).