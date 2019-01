2018 ble et dårlig år for de aktivt forvaltede aksjefondene som småsparerne bruker. Flertallet av fond klarte ikke levere det kundene betalte ekstra for.

I et utvalg av 45 aktivt forvaltede aksjefond brukt av folk flest, var det 32 som leverte dårligere enn det brede markedet de prøver å slå.