Rema var den store taperen i fjor. Ekspert frykter at kjeden havner i Rimi-fellen.

Avstanden mellom kjedene Kiwi og Rema 1000 krymper.

I 2003 var Rema 1000 nesten dobbelt så store som Kiwi, målt i markedsandeler. For bare fire år siden var forskjellen 6 prosentpoeng, mens den i dag er kun er 2,6 prosentpoeng, viser tall analyseselskapet AC Nielsen la frem tirsdag morgen.

Rema 1000 ble den store taperen i fjor, de falt med 1 prosentpoeng og har i dag 23,4 prosent markedsandel, mens Kiwi har 20,8 prosent, en økning på 0,8 prosent.

Aldri før har det vært så lav vekst i totalmarkedet, viser tallene som ble lagt frem, kun 1,1 prosent total vekst.

– Som vi har sagt flere ganger tidligere var 2017 et røft år – nå gleder vi oss over den gode utviklingen vi har hatt i 2018 der vi ser at stadig flere kunder kommer til oss for å kjøpe varer til de laveste prisene, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 i en e-post til Aftenposten.

Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Joker og Spar, ble dermed den store vinneren i fjor.

Nå har de en markedsandel på 43,1 prosent. Coop gikk frem med 0,3 prosentpoeng og har en totalt markedsandel på 29,7 prosent. Her var det kjeden Extra som gjorde best, en fremgang på 1,1 prosentpoeng.

Frykter Rimi-fellen

– Jeg er redd Rema har kommet inn i den samme vonde sirkelen som Rimi havnet i, sier professor og innovasjonsforsker Tor W. Andreassen.

Han har fulgt Rema 1000 spesielt godt den siste tiden og ser flere likhetstrekk med situasjonen Rimi var i i årene før de ble kjøpt av Coop.

– Rema mister nå litt og litt markedsandeler, akkurat som Rimi gjorde. Det betyr ikke så mye hvert år, men vi må huske på at når de selger færre varer enn i fjor gang på gang, så mister de litt forhandlingsmakt overfor leverandørene for hvert år, forklarer Andreassen.

Denne forhandlingsmakten er viktig for at Rema skal få innkjøpsbetingelser som konkurrerer med Norgesgruppens. Allerede har Rema påpekt at forskjellen er stor, noe Kolonial.no også tok til orde for. Da de startet opp, var innkjøpsprisene deres 20 prosent høyere enn det Norgesgruppen betalte for de samme varene.

Derfor ønsker de en prisregulering på mat, noe de mener vil gi lavere priser til forbrukere, samt bedre utvalg.

Remas mulighet

Selv om Rema nå sliter med markedsandeler og feilslått «bestevenn-strategi», tror professor Andreassen at Rema har en gyllen mulighet akkurat nå.

NHH

– Posisjonen hvor de sier «Vi løser hverdagen for deg» passer perfekt for Rema.

Siden Rema er kjent for lave priser blant folk, tror han at kjeden kan konsentrere seg om å løse problemer i spesielt travle menneskers hverdag.

– Betalingsviljen til folk ligger der hvor en eller annen kan løse familiens problemer. Et av problemene er å skaffe en familie hvor begge jobber, en sunn og god middag. Velger Rema dette, kan de briljere med alt de har lagt ned i produktutvikling i forhold til konkurrentene de siste årene, mener professoren.

Fakta: AC Nielsen Nielsen er et globalt informasjons- og målingsselskap. I Norge er de mest kjent for de som sitter på fasiten over markedstallene i dagligvarebransjen. Dagligvarekjedene får omsetningstall hver uke, men dette er bare til internt bruk. I fjor offentliggjorde Aftenposten månedstall, der det gikk frem at Rema tapte store markedandeler. Etter dette valgte Nielsen å offentliggjøre sine tall hvert kvartal og ikke en gang i året, slik de gjorde frem til i fjor.

Onsdag kommer det endelige svaret på hvordan fjoråret gikk for Rema. Da innkaller Reitan-familien til pressekonferanse på familiens hovedkontor Lade Gård i Trondheim og legger frem resultatene for familieselskapet.

Extra fornøyd

Blant tirsdagens vinnere finner vi også Coop-kjeden Extra. De økte sin markedsandel med 1,1 prosent.

– Vi er strålende fornøyd, selvsagt, og spesielt med Extra, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Nå er planen å få 100 nye Extrabutikker på plass, de aller fleste blir omprofileringer fra Prix til Extra. Friis sier målet er at Extra skal bli landets største matvarekjede, men også at de forventer at Rema vil komme sterkere tilbake.