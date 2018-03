Jobbekspertene: Hvem betaler pensjonen min?

Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål:

For ett par søndager siden skrev du at pensjonsinnbetalinger til folketrygden utgjør 18,1 prosent. SÅ mye? Vi vanlige lønnsmottagere betaler jo 8,2 prosent av bruttoinntekten i folketrygdavgift, hvorav ca. 2,5 prosent går til pensjon. (Denne delen faller jo bort ved overgang til pensjon).

Men differansen 2,5 – 18,1 prosent? Hvordan betales den og av hvem? Er det en del av arbeidsgiveravgiften?

Privat

Jobbeksperten:

Hei!

Finansieringen av pensjonen fra folketrygden er basert på et såkalt «pay-as-you go» prinsipp. I dette ligger at det er dagens yrkesaktive som dekker utbetalingene til dagens pensjonister.

Det er med andre ord ikke slik at en andel av det du selv betaler i skatt finansierer opptjeningen av din egen pensjon. Med ny opptjeningsmodell i folketrygden opparbeider man seg en pensjonsopptjening tilsvarende 18,1 prosent av inntekten sin. Dette gjelder all lønn opptil 7,1 G (p.t. kroner 664.801).

Det er med andre ord ingen direkte sammenheng mellom hva du selv betaler i skatt og hva du selv mottar i pensjon. Dette skyldes både at vi har det såkalte «pay as you go»-systemet, men også utjevningsprofilen i folketrygden som medfører at de med lavere lønnsnivåer får en forholdsmessig høyere pensjon enn de med høy lønn (i forhold til inntekten sin).

Alexandra Plahte

