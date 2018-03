De seks landene som i tillegg til EU-landene slipper å betale 25 prosent toll på stål og 10 prosent på aluminium, er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea.

Det opplyser president Donald Trumps handelsrepresentant Robert Lighthizer torsdag.

– Presidenten tanke er at enkelte land, på grunnlag av bestemt sett med kriterier, bør slippe unna tollen, sa Lighthizer.

Unntaket gjelder ifølge ham land som USA den siste tida har vært i forhandlinger med.

EUs handelskommissær Cecilia Malmström var denne uken på besøk i Washington for å diskutere saken direkte med USAs handelsminister Wilbur Ross og andre amerikanske ledere.

Ekstratoll på 25 prosent

Ifølge nyhetsbyrået AFP har Trump satt importskatten på «pause» for disse landene mens forhandlingene om en mer permanent løsning pågår.

Trump har varslet en ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium, men har åpnet for unntak for USAs allierte. De nye tollsatsene vil tre i kraft fredag klokken 17 norsk tid for landene som ikke er unntatt.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere sagt til Aftenposten at hun forutsetter at hun «forutsetter at Norge behandles på samme måte som andre allierte» i tollspørsmålet.

Aftenposten var torsdag ettermiddag i kontakt med Utenriksdepartementet, som foreløpig ikke kunne kommentere saken.

Norsk Hydro: Dårlig nytt

Norsk Hydro er blant verdens største produsenter av aluminium, med 35.000 ansatte i 40 land. Informasjonsdirektør Halvor Molland forteller til Aftenposten at Hydro i Norge produserer mer aluminium enn hele USA gjør tilsammen.

– USA må importere rundt 5 millioner tonn for å dekke behovet, og produserer 800.000 tonn aluminium selv. Hydro produserer rundt 1 million tonn bare i Norge. Men vi eksporterer ikke noe fra Norge til USA, og Hydro i Norge vil derfor ikke rammes direkte av denne tollen, sier Molland.

– Men dere eksporterer til USA fra andre land?

– Ja, vi eksporterer til USA fra Europa og noe fra anlegg i Midtøsten.

– Men dette tar dere med knusende ro?

– Nei, det er å ta i. Dette påvirker ikke Hydros aluminiumsproduksjon i Norge, men det er dårlig nytt for hele aluminiumsbransjen. Vi støtter en fri og åpen handel regulert av Verdens handelsorganisasjon. Ensidige tollbarrièrer vil forrykke naturlig handelsbalanse og påvirke handelsstrømmer i mange land. I og med at Hydro ikke eksporterer fra Norge til USA, har det ingen direkte effekter. Men indirekte kan det ha effekter ved at varestrømmer endres, og ved at det kan komme mottiltak, sier Molland.

Norsk industri: - Vi er forbauset

Knut L. Baumann, fagsjef i Norsk industri er mildt sagt forbauset over at Norge ikke er med på listen over land som inntil videre unntas fra USAs nye toll på stål og aluminium.

– Vi legger til grunn at myndighetene gjør alt de kan for at Norge havner på listen over land som unntas fra toll på stål og aluminium. Trump har snakket om fleksibilitet, og Norge oppfyller - om ikke overoppfyller - USAs krav til land som skal ha unntak. Vi kan bare håpe at dette er en inkurie, og at det nå pågår videre samtaler, sier Baumann.

– Hva slags konsekvenser får dette for Norge?

– Norges direkteeksport til USA er liten, men indirekte kan skadene bli store. Dersom land som blir utestengt fra markedet i USA selger sine varer billig på det europeiske markedet kan det få alvorlige konsekvenser for Norge.