Kundene returnerer til Rema

– Vi takker alle våre kunder for at de kommer og handler hos oss, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000.

Tall som ble lagt frem tirsdag formiddag tyder på at mange av kundene har tilgitt Rema etter fjorårets feil. Tallene viser at Rema 1000 hadde en vekst på 0,4 prosentpoeng i årets tre første måneder, sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor.

Bare Coop Extra kan vise en større vekst, 0,5 prosentpoeng, mens Kiwi skilter med en vekst på 0,3 prosentpoeng. Totalveksten i markedet er 2,4 prosent, langt bedre enn i fjor, da den var rekordlav, rett over 1 prosent.

Det siste året har vært beintøft for den største lavpriskjeden i Norge. Siden i fjor har mange kunder «boikottet» kjeden, de har valgt konkurrentene fremfor Rema.

Hovedårsaken var sannsynligvis Remas «bestevenn»-strategi, der de kastet ut enkelte leverandører for å gi plass til andre. Grunnen var at Rema opplevde for store forskjeller i innkjøpsbetingelser sammenlignet med de betingelsene Norgesgruppen oppnådde for sine butikker Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Akkurat dette diskuteres nå, ved at Høyre og Arbeiderpartiet ønsker å utrede et forbud mot prisdiskriminering, det vil si at domineriende leverandører må selge varene til lik pris til alle.

Kundene likte imidlertid ikke at Rema tok så store grep. Da ølet til Mack og Hansa Borg, en rekke av Coca Colas produkter, Lerum Syltetøy og en håndfull andre kjente varer forsvant ut av mange Rema-butikker, forsvant også kundene samme vei. Konsekvensen var et dramatisk fall i markedsandeler og omsetning, måned etter måned i fjor.

Tar andeler fra supermarkeder

Med god hjelp av nyåpnede butikker, kan det tyde på at Rema har klart å snu utviklingen og at kundene er på vei tilbake.

– Vi setter oss ikke ned for å hvile, men fremgangen gir oss inspirasjon til å fortsette å gjøre alt vi kan for å ha bare lave priser, sier Fossum om fremgangen.

Totale markedsandeler for kjedene viser at Norgesgruppen akkurat nå står på stedet hvil med sine 43,2 prosent. De kjøper også inn varene for Bunnpris, så totalt kan man regne med at de kontrollerer 46,9 prosent.

Coop falt totalt med 0,2 prosentpoeng.

Lavpris øker og øker og øker

Det siste året har Kiwi tatt markedsandeler fra Rema. Mens avstanden mellom dem for bare fire år siden var 6 prosentpoeng, er den i dag 2,5 prosentpoeng, viser tallene for første kvartal.

Mens Rema i fjor stadig tapte markedsandeler til Kiwi, er det mye som tyder på at trønderne nå tar andeler fra Meny, Prix og Mega, men ikke erkerivalen Kiwi.

Antall lavprisbutikker øker, skriver AC Nielsen i sin kvartalsrapport. Lavpriskjedene står nå for 67,8 prosent av omsetningen i totalmarkedet, en økning fra 67,1 prosent. Dette går ut over både nærbutikker og supermarkeder, skriver de videre.

– Det er bare lavprisbutikker som åpner nye butikker, sier Birgitte Hem Reuter i AC Nielsen under Nielsen-konferansen «Veier til vekst» tirsdag.

For bare ett år siden sto lavprisbutikkene for 65,1 prosent, mens disse butikkene utgjorde 46,9 prosent av markedet for 13 år siden.

Coop kjempefornøyd

– Vi er kjempefornøyd med at Extra fortsetter å vokse, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Extra er den kjeden som har størst vekst akkurat nå, ifølge Nielsen-tallene.

Friis trekker frem at hele Coop har hatt en god påske, etter en litt treg start på året.

– Samtidig gleder vi oss over at hypermarkedet Obs gjør det så bra, og at Mega gjør det bedre enn Norgesgruppens Meny, sier Friis.