Konsernsjef Eldar Sætre strålte da han onsdag talte til NHOs årskonferanse. Det er lenge siden en oljedirektør har hatt en bedre start på året. Mandag lanserte han planer om å kutte utslipp av klimagasser fra norsk sokkel og tirsdag åpnet selskapet Johan Sverdrup – et av de største feltene i norsk oljehistorie.

Men det finnes en sky på himmelen.

Regjeringens nye forvaltningsplan for Barentshavet, der spørsmålet om iskanten skal avklares, er ventet i løpet av våren.

Bjørge, Stein

Internt i regjeringen raser en debatt om iskanten. I realiteten er spørsmålet hvor langt nord skal oljeindustrien få lete og utvinne olje og gass etter hvert som iskanten smelter.

Les også: Unge Høyre vil flytte iskanten sørover

Opposisjonen avventer at regjeringen diskuterer ferdig, mens miljøbevegelsen mener at det at isen smelter ikke skal åpne nye muligheter for oljevirksomhet i følsomme områder.

Scanpix

Spørsmålet er så alvorlig at Venstre-leder Trine Skei Grande har sagt at dette å holde definisjonen av iskanten så langt sør som mulig, det er kjempeviktig for Venstre.

– Det at iskanten flytter seg nordover, ser du på det som nye muligheter for oljeindustrien?

– Jeg skal ikke kommentere på mulighetene, men jeg er mer opptatt av hvordan vi forholder oss til iskanten. Vi må ha trygge operasjonelle kriterier og god oversikt hvor iskanten befinner seg til enhver tid, sier Equinor-sjef Eldar Sætre diplomatisk.

Mathismoen Ole

Equinor størst på norsk sokkel

Han leder den statsdominerte oljegiganten som opererer 42 felt på norsk sokkel. På NHO-konferansen brukte han talen til å slå fast at oljealderen ikke er slutt. Han fikk støtte fra statsminister Erna Solberg som slo fast at det er behov for olje og gass også i fremtiden.

– Tror du det er mulig å finne et nytt Johan Sverdrup?

– Vi går ikke rundt og forventer at vi skal finne et nytt Johan Sverdrup. Det er ganske unikt, også i verdensmålestokk. Vi har en rekke nye prosjekter. Det er mye ressurser igjen på norsk sokkel. Det er vi sikre på, sier Sætre.

Når Johan Sverdrup produserer for fullt vil det hver dag levere mer enn 600.000 fat olje.

Inn i nye områder

Oljenæringen skar tenner da det i fjor vår ble klart at det ikke lenger er flertall for å slippe oljeselskapene til i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Vil det være et tilbakeslag for oljeindustrien om dere ikke slipper til i de nordlige områdene i Barentshavet?

– Det skal ikke jeg kommentere.

– Hvorfor ikke, det gjelder jo fremtiden for oljenæringen?

– Jeg er mest opptatt av at iskanten får en definisjon og kriterier rundt seg som gjør at vi kan operere sikkert, sier Sætre.