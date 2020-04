Dømt for sykling i kollektivfelt - får saken opp i Høyesterett

Det melder nettstedet Rett24.

Det var på ettermiddagen 24. september 2018 at 54-åringen syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig. Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

I Oslo tingrett ble han frikjent under dissens, mens flertallet i Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon og dømte ham til å betale en bot på 8.500 kroner.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at syklistens anke skal behandles i Høyesterett. Ankeutvalget viser til at ettersom mannen ble frifunnet i tingretten, men domfelt i lagmannsretten, kan anken bare nektes fremmet dersom ankeutvalget finner det klart at anken ikke vil føre fram. I Høyesterett vil mannen få støtte fra Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund, som har fått status som partshjelp.

Anken gjaldt lovanvendelsen. Et sentralt spørsmål er hvorvidt kjøretøy må ha evne til å holde fartsgrensen.