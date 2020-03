Et par av spisestedene måtte stenge fredag morgen, fordi ansatte av ulike grunner er i karantene. Samme ettermiddag kom beslutningen om at alle restaurantene vil være stengt fra søndag. Noen av forretningene kan holde på lenger, men de fleste vil være stengt.

Daglig leder for Mathallen på Vulkan i Oslo, Frode Malmo, har de siste par dagene vurdert situasjonen time for time.

Mathallen innførte de nødvendige hygienetiltak: Menyer ble fjernet, bord ble vasket mellom hver gjest, og det var ikke duker på bordene lenger.

– Denne bransjen er fra før en lavmarginbransje. Det er tunge stunder akkurat nå, sier han.

Det er 180 som jobber i Mathallens omkring 30 spisesteder og forretninger, permisjonsvarsler er allerede sendt ut. For noen av etablissementene kan det gå mot konkurs – om dette blir langvarig.

Sanners ni retter

Ved lunsjtider fredag serverte statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (begge H) en niretters meny for å komme små og store bedrifter i møte. Noen av dem har stått på krisemenyer før. Andre er nyvinninger.

Bedriftene skal bare betale lønn til permitterte i to dager. Resten dekkes av staten.

Fra den tredje dagen i permitteringen betaler staten dagpenger.

Alle flyavgifter fjernes midlertidig, til dels med tilbakevirkende kraft til 1. januar i år og frem til 31. oktober. Lufthavnavgifter fjernes frem til 30. juni.

Man får rett til dagpenger dersom 40 prosent av arbeidstiden reduseres (mot dagens 50 prosent).

Bedrifter som går med underskudd, kan få tilbakeført skatt de har betalt tidligere år.

Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Helsepersonell som har gått av med pensjon, kan mobiliseres til tjeneste uten at løpende alderspensjon faller bort eller reduseres.

Lønnspliktperioden forskyves hvis du er permittert eller hvis du uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, avspasering eller lignende.

Å slippe det meste av regningen for permitteringer er definitivt positivt, sier Malmo i Mathallen. Det kan hjelpe bedriftene gjennom permitteringstiden uten å måtte ty til oppsigelser og konkurs.

Malmo legger ikke skjul på at skjebnen til de mange aktørene i den populære Mathallen avhenger av tiltakene fremover.

Fakta: Permitteringsreglene Her er Regjeringens forslag til permitteringsregelverk: 1. Først må arbeidsgiver varsle. Nav har sagt at med koronaepidemien er det etter reglene nok å varsle to dager på forhånd. Permittering kan brukes når arbeidstiden reduseres med minst 40 prosent (normalt 50 prosent). 2. Arbeidsgiveren betaler full lønn de to første dagene av permitteringen (normalt 15 dager). 3. Deretter overtar Staten utbetalingen av lønn (normalt tre dager uten lønn). 4. Staten betaler dagpenger, som typisk er rundt to tredjedeler av lønnen. Dagpenger kan betales i inntil 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Luftfarten ber om rask tilgang på lån

Tiltakene koster én milliard kroner i økte utgifter og 1,6 milliarder kroner i reduserte skatteinntekter for staten. I tillegg forskyves skattebetalinger på i alt 3,9 milliarder kroner.

Sanner og Solbergs meny falt heller ikke i smak hos andre som fikk den servert. Spesielt luftfarten hadde håpet på mer.

– Dette er positive tiltak som gir et pusterom, men det er langt ifra nok, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart til E24.

På deres ønskeliste sto blant annet tilgangen til å låne penger, slik at de kan betale regninger selv om inntektene har tørket inn. Dette kalles å bedre likviditeten.

– Vi trenger konkrete tiltak nå som styrker likviditeten betydelig på kort sikt, så signalene om at det jobbes med ulike løsninger en i fase to er helt avgjørende. Vi ber om at det kommer raskt, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian fra karantene.

Økonom: «Ingenting» sammenlignet med tapene

SAS har samme budskap. Varehandelen kaller tiltakene «puslete». Økonomer etterlyser flere og mer drastiske grep.

– Dette er ikke veldig aggressive tiltak, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 til E24.

– Jeg hadde ventet at staten tar over sykelønn tidligere og at arbeidsgiverperioden kunne vært redusert, slik som med permitteringer. Det fremkommer at strakstiltakene vil koste mer enn en milliard kroner. Dersom man sammenligner dette med inntektstapene, så er det ingenting, mener han.

Kutter ut arrangement, tømmer fiskedisken

Sykelønnstiltak hadde gjort godt for Mathallens bedrifter, mener Malmo.

– Ja, absolutt. Vi er ekstremt sårbare for akkurat det vi står i nå, sier han.

Hallen åpnet i 2012 og holder til i bygget som ifra 1908 huset Vulkan Jernstøperi. Bygningen har med andre ord vært gjennom omveltninger før. Storstua ved Akerselvas bredd huser vanligvis en rekke aktiviteter som matkurs og vaffeldagen, men nå er disse avlyst i to måneder fremover.

På Vulkanfisk merker daglig leder Øyvind Glørstad at omsetningen har falt bratt de siste dagene. Fredag morgen ble alle 21 ansatte permittert.

– Ingen var overrasket. De så det gikk den veien, sier han til Aftenposten.

Bedriften med ferskvaredisk og serveringssted er ikke truet med det første, sier Glørstad.

– Vi har operert med overskudd i mange år. Alt kan ta slutt, men vi tenker at vi kommer gjennom det. Nå selger vi alt i disken med 25 prosent rabatt fredag og lørdag, og vi holder stengt fra og med søndag, avslutter han.

Hanna Kristin Hjardar

Tør ikke tenke på tapene

Denne uken har gått fra vondt til verre i Mathallen. Vanligvis er det 3000 som i gjennomsnitt besøker på en vanlig dag. Onsdag falt det til litt over 2000. Rundt 1500 var innom på torsdag. Fredag var det enda færre. Mange slet med å holde åpent fordi ansatte var i karantene eller sykmeldt.

– Har du noen tall for hva dere taper i omsetning?

– Det tør jeg ikke tenke på, men det blir dyrt uansett, sier Malmo.