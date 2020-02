Tine må spare inn én milliard – over hundre ansatte kan miste jobben

– Vi har to valg: Det er enten å investere i et anlegg eller å avvikle anlegget. Vi er ærlige med de ansatte om at nedleggelse kan bli et tema, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til NTB.

Klokken 8.30 torsdag ble 149 ansatte ved Tines meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg informert på allmøter om at jobbene deres kan stå i fare. De neste åtte-tolv ukene skal Tine utrede fremtiden til de tre anleggene.

Det kan bety at ett eller flere av meieriene legges ned, men det kan også bety at Tine kommer frem til at de vil investere i anleggene.

Skal spare én milliard

Tine gikk i fjor høst ut og sa at de skal spare én milliard kroner og kutte 400 årsverk, som tilsvarer rundt 10 prosent av de ansatte, i løpet av 2021.

Årsaken er blant annet at melkeforbruket blant nordmenn har falt kraftig i mange år. De siste 40 årene har melkeforbruket falt med over nesten 100 liter per nordmann. Bare i løpet av de siste ti årene har det årlige forbruket falt med 17 liter.

Anleggene som nå skal utredes, produserer blant annet konsummelk.

I tillegg har bortfallet av eksportstøtten til Jarlsberg-ost gjort at Tine har besluttet å flytte produksjonen til utenlandsmarkedet til Irland.

Konkurransen fra andre aktører har også blitt hardere de siste årene.

Hovland sier at de har anslag på hvor mye de kan spare på endringene de nå skal utrede, men han vil ikke gå ut med hvor mye det er snakk om.

– Dette er tall som ennå ikke er verifisert, sier han.

Kan komme nye nedleggelser

Tine har allerede kuttet 170 av de 400 årsverkene som skal spares inn. Hovland understreker at endringer ved de tre meieriene de nå utreder, ikke nødvendigvis betyr at alle de ansatte her vil miste jobben.

– Ansatte kan få muligheter ved andre meierier, og det kan også være at deler av driften ved meieriene kan videreføres, sier han.

Forrige store nedleggingsrunde var i 2011, da meieriene i Sarpsborg, Sør-Odal i Innlandet, Fosheim i Valdres og Høgset i Møre og Romsdal ble lagt ned og 130 ansatte mistet jobben.

– Under den forrige rasjonaliseringen av de vanlige konsummelkanleggene våre hadde vi et forbruk som var 80 millioner liter høyere enn i dag. Det tilsvarer ganske mange meierianlegg.

– Betyr det at det kan komme enda en ny nedleggelsesrunde i løpet av de neste årene?

– Ja. Vi må fortsette å tilpasse oss forbruksmønsteret, sier Hovland.

Han understreker at Tine også investerer og bemanner opp flere steder. De siste ti årene har Tine investert rundt 12 milliarder kroner i nye og eksisterende anlegg.

Forberedt på reaksjoner

I dag er det 115 ansatte på meieriet på Sem, 21 i Tana og 13 i Alta.

Selv om begge meieriene i Finnmark nå er i spill, er Hovland klar på at Tine ikke vil trekke seg helt ut.

– Det er voldsomme avstander der oppe, så vi kommer uansett til å ha en tilstedeværelse der oppe.

Tine-sjefen er forberedt på at det kan komme reaksjoner.

– Det er alltid dilemmaet når man gjør sånne ting. Men vi må investere i det som har fremtiden foran seg, og vi må rasjonalisere der det er overkapasitet. Vi er nødt til å sikre næringsgrunnlaget for 8.000 melkeprodusenter over hele landet, sier Hovland.

– Vi har laget gode avtaler

Konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen har forståelse for at Tine må spare.

– Det er en betydelig nedgang i salg av Tine-melk, og i all hovedsak skyldes dette økt konkurranse, og at forbrukerne drikker mindre melk, sier Johansen

Han er klar på at ingen ting er bestemt.

– Det er lang tradisjon i Tine for å involvere ansattes tillitsvalgte i alle typer prosjekter. Vi har allerede laget gode avtaler om bred involvering av både sentrale og lokale tillitsvalgte også i disse prosjektene, sier han.