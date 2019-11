Facebook og Google vil ha pengene dine. Nå utfordrer IT-kjempene bankbransjen.

– Ville du stolt på Google med pengene dine? spør førsteamanuensis Carsten Bienz ved Norges Handelshøyskole.

Han er ekspert på fintech, som er kort for «financial technology». Det handler om at selskapene som håndterer pengene våre, for eksempel banker, nå står midt i en teknologisk tornado.

De store IT-gigantene Google, Facebook, Amazon og Apple vil ha en del av kaken, og spiser seg inn på markedet. Denne uken lanserte Facebook tjenesten Facebook Pay. Google er i ferd med å utvikle en tjeneste der du kan opprette konto med selskapet.

Spørsmålet fra Bienz om Googles tillit var ment retorisk, men det finnes faktisk et svar. 58 prosent ha sagt at de vil stole på finansprodukter fra Google, ifølge en undersøkelse fra McKinsey.

Bienz tror imidlertid at IT-gigantene har et tillitsproblem.

– Etter alt som har skjedd de siste årene med brudd på personvern og datatyveri, tror jeg det skal bli vanskelig for disse selskapene å overbevise kunder om at de skal gi dem kontroll over pengene sine, sier den tyske forskeren.

STEPHEN LAM / REUTERS, NTB scanpix

Facebook Pay

Samtidig ser Bienz at bank-bransjen til dels ligger åpent for hugg.

– Ingen kan vel påstå at finanstjenester er billige. I den forstand er disrupsjon bra, fordi økt konkurranse kan gjøre at prisene blir gunstigere for kundene, sier han.

Det er imidlertid også mange grunner til bekymring, påpeker Bienz. De globale selskapene er vanskelige å regulere. Han frykter at det kan medføre økonomisk ustabilitet.

– Det er dessuten et spørsmål om hvor mye data disse selskapene skal tilegne seg om enkeltpersoner. Det er jo allerede et bekymringselement, sier Bienz.

Facebook Pay skal fungere på tvers av selskapets plattformer: Facebook, Messenger, Instagram og Whatsapp. Det skal kunne brukes til å betale varer som markedsføres på plattformene, donere penger og sende penger fra person til person. Det siste vil konkurrere med tjenester som norske Vipps.

Google utvikler et prosjekt kalt Cache i samarbeid med Citigroup. De skal blant annet tilby egne konti og mulighet for kreditt. Apple var tidlig ute og sikret seg fotfeste i betalingsbransjen. De kom med Apple Pay-tjenesten i 2014. I august lanserte de dessuten er kredittkort i samarbeid med Goldman Sachs.

DnB: – Disrupsjon av oss selv

Norske banker har vært verdensledende på digitalisering. Samtidig gjør utviklingen dem sårbare for disrupsjon, skriver DnBs divisjonsdirektør for betaling, Benjamin Golding, i en e-post til Aftenposten.

«I DNB ser vi at produkter, tjenester og såkalte bakromsoppgaver (back office) blir digitalisert i stadig større grad. Betaling er et område der det har kommet mange aktører på banen og som er svært synlig for kundene», skriver Golding.

Han mener at den som kan tilby de enkleste, sikreste, rimeligste og beste tjenestene, vil vinne kampen om kundene.

Golding trekker frem Vipps som et eksempel på hvordan banken har brukt «disrupsjon av seg selv» som strategi, og dermed kommet konkurrentene i forkjøpet.

«Banken har satt opp et eget område for innovasjon og utvikling av produkter og tjenester som er bankrelatert. Vi gjør mye av utviklingen i eget hus, men har også en strategi om å være en partner eller investor i andre selskaper som jobber med lignende produkter og tjenester», skriver Golding.

Erin Scott / REUTERS, NTB scanpix

Verdifull personinfo

Det er ikke bare pengegevinsten som driver IT-selskapenes ønske om å gå inn i finansbransjen. Google kan hente ut et «skattkammer av informasjon» fra folk som oppretter Google-konto, påpeker The Wall Street Journal: «Det inkluderer hvor mye folk tjener, hvor de shopper og hvilke regninger de betaler.»

Den informasjonen kan Google bruke til å gjøre seg enda mer attraktiv for annonsører.

Det finnes en rekke små og store nye selskaper som forsøker å ta en bit av markedet. Noen er allerede blitt store, som den britiske digitalbanken Revolut. De selger blant annet billige pengeoverføringer, tilgang til kryptovaluta og debetkort uten gebyr. Revolut har nå fått banklisens i EU, ifølge BBC.

I USA tilbyr transportselskapet Uber kontoer til sine sjåfører gjennom en liten bank kalt Green Dot, ifølge Wall Street Journal.

Bankenes beskyttelse

Bankdrift er imidlertid svært komplisert, ressurskrevende og underlagt strenge lover og regler. Dette gjør at det er en vanskelig bransje å velte over ende. Det at både Apple og Google velger å samarbeide med tradisjonelle banker er et tegn på det, sier NHH-forsker Bienz.

– Jeg tror ikke det er som mobilbransjen, der Nokia ble utradert av smarttelefonen på kort tid. Bilbransjen er en bedre sammenligning. Tesla har tatt markedsandeler og drevet innovasjon, men det har ikke tatt livet av selskaper som Mercedes Benz eller Volkswagen, sier Bienz.

Norsk bankbransje er dessuten svært moderne og digitalisert, sier tyskeren.

– Amerikanske banker lever jo for eksempel i steinalderen og kan være mer sårbare for disrupsjon. Men i Norge er det fantastisk effektivt. Dessuten stoler folk på dem. Det er en grunn til at de små sparebankene har overlevd i Norge, sier NHH-økonomen.

Golding fra DnB samtykker i at tillit er en nøkkelfaktor.

«I tillegg er samarbeidsklimaet mellom bankene i Norge unikt og har ført til gode løsninger med bankinfrastruktur som for eksempel Bank ID, Vipps og BankAxept. Der har norske banker et stort fortrinn i konkurransen med nye og ukjente aktører», skriver han.