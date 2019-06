Forskerne «mistet» 17.000 lommebøker over hele verden for å måle ærlighet. Hvilket land tror du er ærligst?

– Resultatene er overraskende, sier forskningsleder Alain Cohn, en av fire forskere bak rapporten, ved universitetet i Michigan til ABC News.

For å måle ærlighet «mistet» Cohn og de andre forskerne lommebøker i 335 byer i 40 land, for å se om de ble levert tilbake igjen. Noen med penger, og noen uten penger.

Den nye forskningen viser at hvis du holder lommeboken din fylt med penger, så er sannsynligheten større for at den finner veien tilbake til deg.

Norge i tetsjiktet

Det viser seg også at nordmenn er svært ærlige, kun slått av ærlige sveitsere.

Forskningen viser at i rike land er det større sannsynlighet for at lommeboken blir levert tilbake enn i fattige land.

I Norge ble 71 prosent av de tomme lommebøkene og 79 prosent av lommebøkene levert tilbake til sin rettmessige eier. Men både Danmark og Sverige slo Norge på ærlighet når det blir funnet en lommebok med penger.

Forskningen viser faktisk at i 38 av de 40 landene var sannsynligheten større for å få tilbake en lommebok med penger, enn uten.

Skulle du være så uheldig å miste lommeboken i landene i grafikken under, er sannsynligheten liten for at du får se den igjen.

Aftenposten «mistet» 20 lommebøker

I 2013 «mistet» Aftenposten 20 lommebøker i Oslo, Asker og Bærum for å undersøke hvordan det sto til med nordmenns tillit til hverandre.

Se hvordan det gikk med noen av lommebøkene i videoreportasjen under.

Totalt kom 15 av 20 lommebøker til rette med bankkortet i. I to av lommebøkene hadde noen imidlertid bevilget seg selv en finnerlønn på 300 kroner, i en av de tilbakeleverte lommebøkene manglet det 200 kroner.

Jo mer penger, jo større sannsynlighet for å få den tilbake

Den nye forskningen viser at jo mer penger det var i lommeboken, jo større var sannsynligheten for at lommeboken ble levert tilbake.

Samtlige lommebøker inneholdt lokal valuta tilsvarende 13,45 dollar, en handleliste og tre identiske visittkort, som gjorde det mulig å finne eieren.

Cohn sier det er to faktorer som kan forklare resultatene:

– Den ene faktoren er altruisme. Du bryr deg om personen som har mistet den, selv om det er en fremmed person, sier han.

Den andre faktoren er at folk ikke vil se på seg selv som uærlig, forklarer han.

– Jo større beløpet i lommeboken er, jo mer bekymrer du deg for din egen selvoppfatning. Det blir mer utfordrende å definere seg selv som en god person hvis du beholder en lommebok med mye penger.