Engelske puber åpner igjen

Statsminister Boris Johnson har oppfordret britene til ikke å la seg rive med når pubene igjen åpner dørene lørdag. Det kan fort føre til at smittevernreglene går i glemmeboka.

Den første nedstengningen siden pesten i 1665 har hatt en svært negativ virkning på pubenes økonomi, men nå er det håp om et vendepunkt. Så mange som 6,5 millioner kunder er ventet på pubene i løpet av helgen. Det er 1,5 millioner flere enn normalt.

– Historisk dag

Også restauranter, hoteller, campingplasser, kinoer, museer, biblioteker og frisører får nå ta imot kunder, men oppmerksomheten er først og fremst rettet mot pubene, som spiller en sentral rolle i britenes sosiale og kulturelle liv.

– Vi forventer alle at det skal bli en historisk dag for bransjen, sier Clive Watson, grunnleggeren av pubkjeden City Pub Group, som består av i alt 47 puber i Sør-England og Wales.

– Det har vært utrolig vanskelig for oss og for kundene våre, så vi håper dette kan gi en hardt tiltrengt opptur, legger han til.

Frykt for konkursras

Men selv om bransjen håper at 80 prosent av Englands 28.000 puber åpner dørene lørdag, er det usikkert om de vil overleve krisen. Før året er omme kan opptil 18.000 puber ha gått dukken, advarer The British Beer and Pub Association.

Ifølge regjeringens retningslinjer skal det være minimal kontakt mellom ansatte og kunder, og det er kun tillatt med bordservering.

Dessuten må alle kunder registreres med kontaktinformasjon slik at de kan kontaktes hvis det viser seg at det blir et smitteutbrudd knyttet til puben.

Storbritannia er blant landene i verden som er hardest rammet av koronapandemien. Britene har registrert over 44.000 dødsfall knyttet til viruset, mens rundt 285.000 mennesker er registrert smittet.