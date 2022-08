Russiske luksusbiler hoper seg opp på flyplassen i Helsingfors

Porscher, Bentleyer, Mercedeser og andre dyre luksusbiler med russiske nummerskilt fyller nå opp parkeringshuset ved flyplassen i Helsingfors.

Dyre biler med russiske nummerskilter på premium-parkeringen i Helsingfors.

NTB-AFP

Finland er blitt et viktig transittland for russiske turister på vei til Europa, ettersom EU som følge av invasjonen i Ukraina har stengt sitt luftrom for russiske fly.

Mange velstående russere setter seg derfor i bilen og kjører til den finske hovedstaden, noe hundrevis av russiskeide luksusbiler på flyplassen der vitner om.

– Det er mange russiske turister på flyplassen i Helsingfors for tiden, konstaterer utenriksminister Pekka Haavisto.

Finland har varslet at de fra 1. september vil skjerpe visumreglene for russiske turister og slippe inn bare en tiendedel så mange som tidligere som følge av Ukraina-krigen.

Russere som benytter Finland som transittland, behøver imidlertid finsk turistvisum dersom de har visum til andre land i Schengen-området.

To av tre russere som ankom Finland i august, hadde visum til andre Schengen-land, ifølge finske grensevakter.

– De kommer hit med Schengen-visum fra andre land og fortsetter videre fra flyplassen i Helsingfors, sier Haavisto.