SAS og pilotene i møte, storstreiken kan unngås

Ifølge LO-bladet Fri Fagbevegelse var det konsernsjefen i SAS, Rikard Gustafson, som ba om bistand fra Riksmekleren.

Gustafson kom til Oslo onsdag morgen for å forsøke å finne en løsning på pilotstreiken.

Partene ble innkalt til møte hos Riksmekleren kl. 14.

Etter det Aftenposten forstår, har det vært kontakt mellom partene i løpet av dagen, og når Gustafson nå ber om at partene skal møtes hos Riksmekleren, betyr det trolig at man nå øyner en mulighet for en ny avtale.

Konflikten i SAS omfatter de to norske pilotforeningene Norsk Flygerforbund (LO) og SAS-pilotene som er organisert i Parat. De har begge takket ja til å gjenoppta samtalene med selskapet.

Mens de svenske og danske pilotene har inngått en ny kollektivavtale med selskapet, sa de norske pilotene nei sist mandag og tok to medlemmer ut i streik.

Kom til Oslo for å hindre konflikt

Streiken har ikke vært merkbar.

Det vil den derimot bli hvis alle 550 norske piloter blir tatt ut fra torsdag morgen, slik pilotene har varslet.

Gustafson kom til Oslo for å forsøke å hindre konflikt. Forut for besøket har det vært knallhard ordveksling mellom partene.

– Vi har strukket ut en hånd og ønsker virkelig å få til en løsning. Vi ønsker nye forhandlinger med bistand fra Riksmekleren, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til NTB.

Forhandlingsleder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, gjorde det tidligere på dagen klart at de ville stille hos Riksmekleren dersom det kom en invitasjon.

Han ga ikke uttrykk for veldig stor optimistisme med hensyn til muligheten for å finne en forhandlingsløsning, og han kommenterer Gustafsons utstrakte hånd slik:

– Det gjenstår å se om den utstrakte hånden er åpen eller lukket.

Kraftig uenighet om situasjonen

Ifølge Gustafson vil pilotenes krav når det gjelder lønn, turnus og andre forhold, samlet presse selskapets kostnader opp med 20–25 prosent.

– Pilotene kan påføre stor skade på det norske samfunnet, ramme titusenvis av passasjerer og sette hele selskapets fremtid i fare, sier Gustafson.

Parats forhandlingsleder mener Gustafson snakker mot bedre vitende:

– Det er utidig av en konserndirektør å holde fast på et bilde av at våre samlede krav påfører selskapet økte kostnader på 20 prosent, når han vet at det ikke stemmer, sier Skogvang.

Mange SAS-kunder er allerede blitt flyttet til tog og buss de nærmeste dagene, opplyser kommunikasjonssjef Anette Maltun Koefoed i reisebyrået Berg-Hansen til Aftenposten.

Andre har valgt å utsette reiser. Alternativ flytransport innen Norge er stort sett Norwegian, men også der begynner kapasiteten å fylles opp. For flere av strekningene innen Sør-Norge er mange avganger fulle allerede.

Får ombooke gratis

Kunder som har bestilt billetter de nærmeste dagene, vil bli varslet med tekstmelding dersom avgangen blir berørt av en opptrappet streik.

For å lette på situasjonen har SAS også tilbudt gratis ombooking for passasjerer som har booket reise til, fra eller innen Norge før 12. september, med reisedag til og med mandag 18. september.

SAS gjør også andre tiltak for å dempe skadevirkningene. De som forsøker å bestille billetter hos SAS på rutene mellom Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand på nettet, blir møtt med beskjeden om at det ikke finnes ledige avganger torsdag og fredag.

Hos SAS avviser man at billettsalget er blokkert, men kommunikasjonsrådgiver Tonje Sunde i selskapet sier at det foregår forberedelser på å stenge salget dersom streiken blir utvidet.