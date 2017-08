Prisportalen stoppet nok en gang

Nå stopper Forbrukerrådet prisportalen nok en uke.

Frem til tirsdag lå det melding på hjemmesidene til Forbrukerrådet om at tjenesten hadde en midlertidig pause og at de skulle publisere en ny handlekurv den 31. august, altså torsdag denne uken.

Tirsdag ettermiddag bekrefter kommunikasjonsdirektør Christian Brosstad overfor Aftenposten at de utsetter publiseringen nok en gang.

– Kjedene har bedt om mer tid til å kvalitetssikre datamaterialet. Det er noe vi selvfølgelig respekterer, sier han.

I helgen kunne Aftenposten avsløre at Forbrukerrådet var kjent med usikkerheten rundt datagrunnlaget før de lanserte prissammenligningen. Likevel valgte de å offentliggjøre den første handlekurven.

Bare noen dager etter offentliggjøringen, trakk de handlekurven og utsatte den neste publiseringen.

Rema og Coop har påpekt en rekke feil i datagrunnlaget og blant annet jobbet gjennom helgen for å kvalitetssikre det informasjonsmateriellet de har fått oversendt fra Forbrukerrådet.

Dette fikk de oversendt fredag ettermiddag og fikk en tidsfrist til utløpet av mandagen. Det holdt ikke.

Møtte departementet

I frustrasjon over hvordan pristjenesten til Forbrukerrådet har fungert, ba NHO Handel, der Rema er medlem, om møte med Barne- og familiedepartementet, som er ansvarlig for forbrukerpolitikken i Norge.

I møtet, som fant sted mandag ettermiddag, skal NHO, Rema, Coop og Dagligvareleverandørenes forening tatt opp alvorligheten av at en slik pristjeneste lanseres uten at man er trygge på at dataene er korrekte.

Forbrukerrådet sier til Aftenposten at de ikke har vært i dialog med departementet om denne saken.