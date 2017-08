Forbrukerrådet ble advart mot feil ved sin nye prisportal. Likevel ble den lansert.

– Svært alvorlig, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 er heller ikke nådig:

– Bare det at offentlige myndigheter lanserer en tjeneste uten å være 100 prosent sikker på at datagrunnlaget er korrekt, er svært alvorlig. Det har store konsekvenser og bidrar til stor forvirring for forbrukeren, sier hun.

Historien startet for to uker siden i Arendal. Det er Arendalsuka – den store samlingen for norske samfunnstopper. Utenfor hotellet på Tyholmen står Coop-sjef Geir Inge Stokke og kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i telefonmøte med IT-avdelingen.

De tre dagligvarekjedene Coop, Norgesgruppen og Rema hadde samme dag fått oversendt prisene som skulle brukes i handlekurven Forbrukerrådet skulle lansere tidlig neste morgen.

Det er denne kvalitetssjekken Stokke står og diskuterer med IT-avdelingen. Den gikk nemlig ikke helt som planlagt.

Midt i telefonmøtet går forbrukerdirektør Randi Flesland forbi. Coop-sjefen avbryter øyeblikkelig sitt telefonmøte og får kontakt med henne.

Her informerer han om problemene som deres folk har oppdaget. Coop er bekymret for hva det betyr hvis Forbrukerrådet utroper vinnere og tapere basert når de selv er usikre på om prisene er korrekte.

Ba om utsettelse

– Vi ba Flesland utsette lanseringen til de var 100 prosent sikre på at alt var rett. Flesland svarte at de skulle jobbe hele natten om det trengtes, men lansere skulle de, sier Stokke.

Coop var så alvorlig bekymret for feilene i tjenesten at de også sendte brev til forbrukerminister Solveig Horne og Forbrukerrådet.

Der beskriver de blant annet hvordan de kun fikk kvalitetssjekket 15 av varene i handlekurven, og her fant de flere feil.

Forbrukerrådets mål har vært at forbrukeren skal bruke appen til å ta bevisste valg når man velger butikk og sjekke hvor man finner den billigste handlekurven.

«Slik løsningen foreligger i dag er ikke dette ivaretatt, og Coops sterke anbefaling er at man bør vente med lansering til dette er på plass», skriver Coop i brevet datert 14. august.

Fakta: Sjekk prisene En prissammenligning mellom matvarekjedene i Norge utviklet av Forbrukerrådet på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Tjenesten lanseres onsdag 16. august 2017. Hver torsdag offentliggjør Forbrukerrådet en ny prissammenligning basert på en handlekurv som består av 200 varer, trukket ut blant 2000 av de mest solgte dagligvarene. Kurven viser total pris for de utvalgte varene og ikke pris for enkeltvarer. Hver vares gjennomsnittspris er basert på faktiske salg i butikkene. Rabatter og bonuser i lojalitetsprogram er ikke tatt hensyn til, men rabatter ellers skal være med. Prisen baseres på faktiske salg i løpet av en uke. Handlekurven inneholder varer som selges i tilnærmet alle dagligvarekjeder. Varer i løsvekt eller ferskvarer som for eksempel frukt, grønt, ferskt kjøtt og fisk er ikke med. Rema 1000, Coop Extra, Coop Prix, Coop Marked, Coop Mega, Matkroken, Kiwi, Meny, Spar og Joker er med i prissammenligningen og dekker rundt 95 prosent av det norske dagligvaremarkedet. Bunnpris mangler.

«100 prosent sikre er vi ikke»

På samme tidspunkt øker frustrasjonen i Rema. De mener at Forbrukerrådet mangler forståelse for hvordan de såkalte transaksjonsdataene leses, og i tillegg mener Rema at det er feil i selve datamodellen.

Folk i matkjedene jobber hele natten i tett samarbeid med Forbrukerrådets datautviklere. Da den siste meldingen utveksles mellom Coop og Forbrukerrådet i 04-tiden på natten, er Coop fremdeles usikker på om alle feilene er rettet opp. Tidligere på ettermiddagen fikk Rema beskjed om at «100 prosent sikre er vi ikke» når de spør om Forbrukerrådet er trygge på at prisene som benyttes, er korrekte.

Gratis reklame

Til tross for det kjedene mener var usikkerhet, valgte Forbrukerrådet å lansere tjenesten som planlagt.

Aviser over hele landet, i Harstad, Ringerike, Lyngdal, Tromsø, Bergen, Lofoten og Stavanger, kåret Kiwi som vinneren av Forbrukerrådets prisportal. Flere redaksjoner tok turen til sin billigste Kiwi-butikk og snakket med kundene der, en reklame Norgesgruppens lavpriskjede ikke kunne fått om de hadde betalt for den.

Massiv kritikk

Kritikken mot tjenesten dreier seg de første dagene om metoden, blant annet at flere varegrupper ikke er med og at den derfor er uegnet som prissammenligning.

Forbrukerrådet forsvarer seg, men en uke etter lanseringen velger de selv å stoppe prestisjeprosjektet. Årsaken som oppgis, er feil i datamodellen. Samtidig trekkes handlekurven presentert under lanseringen.

Forbrukerrådet sier til Aftenposten i etterkant at de hadde rettet kjente feil før lansering. Etter lansering ble Forbrukerrådet klar over nye feil, og de er nå rettet og er til kontroll hos kjedene.

– Kåret ikke vinnere

Forbrukerrådet er også tydelig på at de mener denne tjenesten ikke kårer vinner og tapere, men kun sier noe om prisnivået i et nabolag, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg når de skal velge butikk.

Forbrukerdirektøren sier til Aftenposten at de rettet alle de identifiserte feilene før lansering. Selv den som ble funnet dagen før, ble rettet.

– Var dere 100 prosent sikre på at dette var riktig?

– Kan man noen gang være 100 prosent sikker? Alle identifiserte feil ble rettet, sier Flesland.

– Hvorfor gikk dere ut med den første handlekurven før alle hadde fått svar?

– Det kom mange spørsmål hele tiden rundt kurven, men vi mente det var riktig å fortsette.

– Angrer du?

– Nei. Det angrer jeg ikke på.

Flesland sier at de nå er i gang med å teste modellen på nytt etter de siste justeringene og er i tett dialog med kjedene for å være sikre på at den neste handlekurven baserer seg på korrekt informasjon.

– Coop skrev brev til dere og ministeren og ba dere utsette lanseringen. Hvorfor tok dere ikke hensyn til det?

– Det brevet gikk på andre ting, svarer Flesland og legger til at hun mener Coops bekymringer ble løst før lansering.

Familie- og likestillingsminister Solveig Horne, som er ansvarlig for forbrukerpolitikken, sier i en e-post til Aftenposten at hun ikke var informert om de tekniske utfordringene i tiden før lansering. Hun ble informert om innvendingene fra Coop i brevet som ble mottatt samme dag som lanseringen, 15. august.

Coop: – Svært alvorlig

Både Coop og Rema er fryktelig frustrerte etter lanseringen og håper nå at Forbrukerrådet gjør flere retting og utbedringer før de kommer ut med en ny varekurv.

– Pristester er med på å danne grunnlaget for hvilke butikker kundene handler i. Når myndighetene, som her, går ut og kårer en kjede til landets billigste, kan det få økonomiske konsekvenser for konkurrerende kjeder. At testen er feil og at forbrukerdirektøren til tross for en rekke advarsler valgte å publisere resultatene, er derfor svært alvorlig, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.