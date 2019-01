– 2018 var et dårlig børsår med fallende kurser. Da er det ikke overraskende at noen har gått ut av aksjefond, sier adm. direktør Bernt Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening (VFF).

Banker og andre som tilbyr fond er medlemmer i VFF.

Fondsstatistikken for 2018 blir lagt frem mandag. Den viser at personkundene solgte mer andeler i aksjefond enn de kjøpte nye i fjor. Regnet netto solgte de seg ut av aksjefond med drøyt 3 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2018 hadde norske personkunder aksjefond for 131 milliarder kroner.

I løpet av året kjøpte de nye fondsandeler for knapt 37 milliarder kroner og solgte for knapt 40 milliarder kroner.

Personkundene gjorde det samme med rentefondene, slik at i sum for alle typer fond var salget 4,1 milliarder kroner høyere enn kjøpet av nye andeler.

Første gang siden finanskrisen

Det er første gang siden finanskriseåret 2008 at personkundene solgte fondsandeler for mer enn de kjøpte.

Zakariassen er likevel ikke urolig for en flukt ut av aksjefond.

– Sett i forhold til en samlet beholdning av aksjefond blant personkunder på over 130 milliarder kroner, er nettosalget forholdsvis beskjedent. De aller fleste valgte å sitte stille med sine aksjefond i det turbulente børsåret 2018, sier han.

Fakta: Ulike fond og ulike kunder i 2018 Norske verdipapirfond kan i hovedsak deles i aksjefond, rentefond og kombinasjoner av disse (kombifond). Rentefond investerer i omsettelige lånepapirer. Kundene kan deles i personkunder, pensjonsmidler med investeringsvalg (i hovedsak innskuddspensjoner for ansatte i næringslivet), institusjonskunder (pensjonskasser, livselskaper, kommuner og bedrifter) og utlendinger. Totalt forvaltet norske verdipapirfond 1129 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Det er litt lavere enn året før. Totalen fordelt seg slik på typer fond ved utgangen av 2018: Aksjefond 558 mrd. kroner, rentefond 496 mrd. kroner, kombifond 65 mrd. kroner og andre typer fond 11 mrd. kroner. Totalen fordelte seg slik på typer kunder ved utgangen av 2018: Personkunder 229 mrd. kroner, institusjonelle kunder 619 mrd. kroner, pensjonsmidler med investeringsvalg 172 mr. kroner og utlendinger 110 mrd. kroner.

2018: Et dårlig børsår

Samtidig med at personkundene solgte seg ut, var 2018 det dårligste globale børsåret siden finanskrisen. De tre store børsindeksene i USA sank med 4–6 prosent og den store britiske indeksen FTSE 100 sank med over 12 prosent.

Oslo Børs er i stor grad drevet av oljeprisen. God prisvekst på olje gjorde at Oslo Børs falt med relativt beskjedne 1,8 prosent i fjor.

Kundenes nettosalg, dårlige aksjemarkeder og endringer i kronekursen gjorde at den samlede verdien av personkundenes aksjefond sank med drøyt 9 milliarder kroner i fjor.

Personkundenes andeler i rentefondene gikk motsatt vei og økte litt i samlet verdi.

Proffene gjorde det motsatte

De såkalte institusjonskundene gjorde det stikk motsatte av personkundene. De kjøpte mer enn de solgte i det svake markedet.

Institusjonskunder er alle andre enn personer. Dette er proffe investorer som pensjonskasser, livselskaper, kommuner og bedrifter.

I aksjer kjøpte institusjonskundene for 10 milliarder kroner mer enn de solgte. Også i rentefondene kjøpe proffene mer enn de solgte i fjor.

– Dette kan være et uttrykk for at det er større profesjonalitet i forvaltningen, sier Zakariassen.

Sagt på en annen måte: Proffene kjøper aksjer når de er billige etter kursfall.

Samlet for alle kunder i alle typer fond ble det netto kjøpt fondsandeler for nesten 32 milliarder kroner i fjor

– Dette er den nest høyeste nettokjøpet av fondsandeler noensinne, sier Zakariassen. Bare 2017 har vært høyere.

Skagen tapte blant personkundene

VFF legger også frem statistikk for de enkelte fondsleverandørene. Det er stor spreding mellom de som har økt sin forvaltningskapital og de som mistet kunder og penger i fjor.

Blant de store har det gått aller hardest utover den gamle stjernen Skagenfondene. De leverer nesten bare aksjefond.

Forvaltningskapital ved utgangen av 2018 og endring fra året før. Personkundenes aksjefond hos de største leverandørene.

Forvalter Forvaltningskapital i mrd. kroner Endring i prosent Storebrand Kapitalforvaltning 6,1 47,7 KLP Kapitalforvaltning 7,9 21,8 Danske Capital 7,4 14,4 Eika Kapitalforvaltning 7,3 1,1 DNB Kapitalforvaltning 37,9 -2,0 Nordea Funds 5,8 -12,3 Odin Forvaltning 23,6 -14,5 Skagenfondene 19,7 -22,2

Kilde: Verdipapirfondenes forening.

Kapital fra personkunder i Skagens aksjefond sank med godt over en femtedel i fjor.

– Den nye ordningen med aksjesparekonto har økt flyttemulighetene i markedet for personer. Mange av våre personkunder hadde store opptjente aksjegevinster. Men den nye ordningen kan de flytte hele beholdningen til andre aksjefond eller kontanter uten at det utløser gevinstkatt, sier Skagenfondenes direktør for formuesforvaltning Norge, Pål Bergskaug.

Han sier drøyt halvparten av midlene som har gått ut av Skagenfondene er blitt værende i fond de tilbyr på vegne av andre leverandører.

Storebrand og KLP er de store vinnerne når det gjelder aksjefond eid av personkunder i fjor. De fikk kraftig tilstrømming av aksjepenger fra personkundene i fjor.

Utlendingene stakk fra Skagen

Kapitalen i alle typer fond fra alle typer kunder i Skagenfondene sank med en fjerdedel i fjor. Også målt på denne måten ble Skagenfondene den desiderte taperen i fjor.

– Store internasjonale institusjonskunder har valgt å forlate våre fond. Dette kan skyldes at de ønsker å gå fra aktiv til passiv forvaltning, at de ønsker å gå ut av aksjemarkedet eller at de rett og slett ønsker å bytte fond, sier Bergskaug.

Målt på denne måten var Storebrand vinneren i fjor blant de store forvalterne. Den samlede forvaltningskapitalen steg med drøyt 8 prosent på grunn av avkastning, nettokjøp av nye andeler og kursendringer for kroner.

Forvaltningskapital ved utgangen av 2018 og endring fra året før. Alle kunder og alle typer fond hos de største leverandørene.

Forvalter Forvaltningskapital i mrd. kroner Endring i prosent Storebrand Kapitalforvaltning 118,4 8,2 Danske Capital 74,7 4,1 DNB Kapitalforvaltning 302,9 2,5 Eika Kapitalforvaltning 17,2 0,7 Nordea Funds 124,9 - 2,0 Odin forvaltning 49,8 - 8,4 Skagenfondene 58,2 -25,8

Kilde: Verdipapirfondenes forening.