Børsfallet: Ingen grunn til uro for lærere, butikkansatte og andre arbeidere

Det er et godt tegn at børsene faller. I dagens verden betyr det at økonomien er sterkere og jobbene tryggere.

Tirsdag morgen sendte den svenske storbanken SEB ut en analyse for verdensøkonomien og de nordiske landene særskilt. «Solid opptur sørger for en tryggere vei mot normalisering» var tittelen på analysen, oversatt fra engelsk.