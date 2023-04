For første gang er Erlend i streik

I Rogaland er industrien rammet hardt av streiken. Både hos Aibel, Aker Solutions og Rosenberg Worley er flere hundre tatt ut.

Klubbleder Erlend Nygård på Rosenberg Worley er i streik, sammen med flere hundre kolleger på verftet i Stavanger.

17.04.2023 08:36

Søndag ettermiddag kom bruddet i meklingen i lønnsoppgjøret. Dermed er rundt 23.000 LO-medlemmer og 1500 YS-medlemmer i streik fra mandag morgen.

I Rogaland er 6500 personer nå i streik.

De største uttakene er innen industrien. Aibel, Bilfinger, Hydro Aluminium, Aker Solutions, Haugesund Skips og Offshore og Rosenberg Worley er bedriftene som har flest streikende ansatte.

Fredag fortalte Erlend Nygård, klubbleder på Rosenberg Worley, at han aldri har streiket før. Sammen med nesten 500 andre ved Stavanger-verftet er han nå i streik.

– Når vi først er tatt ut, så må vi bare ta denne delen av lønnskampen, sier Nygård til Stavanger Aftenblad.

Kamp om kjøpekraft

Bakteppet for årets lønnsforhandling er kraftig prisvekst og prognoser for ytterligere prisøkning dette året. Partene er smertelig klart over at prisstigningen har «spist opp» alle lønnstilleggene som er gitt til vanlige lønnsmottakere i en årrekke. Statistisk sentralbyrå skriver at vi må tilbake til 1980-tallet for å finne en like svak lønnsutvikling over en så lang tidsperiode som de siste åtte årene.

Sentralt i oppgjøret står kravene fra LO og YS om at medlemmene ikke kan gå ned i kjøpekraft for tredje året på rad. I så fall må arbeidstakersiden få minst 5 prosent i lønnsøkning. NHO aksepterte Riksmeklerens skisse til løsning søndag, men hverken LO eller YS godtok den.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Dermed forhandles det kun om penger. Streik i et mellomoppgjør er uvanlig og har ikke skjedd siden krigen.

Erlend Nygård er klubbleder på Rosenberg Worley på femte året. Han er egentlig platearbeider, men nå er det klubbarbeid og lønnskamp som tar all hans tid.

Leverandørselskapet Aibel, med hovedkontor i Sandnes, har nesten 1000 ansatte på streikelistene. Bildet fra 2022 er fra verftet i Haugesund.

Her vil flest streike

De bedriftene som vil ha de fleste arbeidstakere i streik i Rogaland, om det ikke blir en løsning under meklingen, er:

Aibel får 987 streikende

Bilfinger 685

Aker Solutions 617

Haugesund Skips og Offshore 617

Hydro Aluminium 535

Rosenberg Worley med 491 streikende

Søndag formiddag varslet LO at 15.000 flere medlemmer vil bli tatt ut i streik til uken, hvis konflikten fortsetter. YS varsler at de vil ta ut ytterligere 460 medlemmer i streik fra fredag.