I forrige uke sendte laksenæringen 19.000 tonn fersk laks ut av Norge, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer rundt 150 vogntog hver dag i ukens syv dager.

Det er knapt 18 prosent mer enn i uken før og nesten en fjerdedel mer enn i samme uken i fjor, regnet i tonn.

Frykten for algene har gjort at oppdretterne i nord har slaktet mer enn vanlig. De to siste ukene har det dødd 13.200 tonn laks i merdene nord i Nordland og sør i Troms.

– Enkelte aktører har valgt å slakte fisken på et tidligere tidspunkt enn planlagt. Dette har de gjort for å unngå eventuelle algeangrep, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Høyere sjøtemperaturer enn i fjor har gjort at laksen lenger sør langs kysten har vokst raskere.

– Også dette har fremskyndet slaktingen, sammenlignet med i fjor, sier Aandahl.

Prisene sank

Mer laks ut i markedet bidrar til lavere priser. Prisene sank med 6,3 prosent, sammenlignet med uken før.

Fallet var enda større sammenlignet med samme uke i fjor.

I forrige uke var prisen 61,33 kroner pr. kilo fersk laks. Det er litt under gjennomsnittet på 64,57 kroner hittil i år. Gjennomsnittlig produksjonskostnader for slaktet laks er rundt 35 kroner pr. kilo, viser Fiskeridirektoratets tall.

Torgeir Strandberg

Ingen nye anlegg er rammet

I sin siste oppdatering tirsdag ettermiddag skriver Fiskeridirektoratet: «Det måles fortsatt høye forekomster av alger både i Troms og Nordland. Det er ikke meldt om nye anlegg som er rammet, men det er fortsatt spredt dødelighet i Nordland.»

Ellingsen Seafood på Skrova og Nordlaks i Stokmarknes er blant de store oppdrettsselskapene som har mistet all fisk i hvert sitt anlegg.

Begge gjennomførte i slutten av forrige uke og i helgen store flytteoperasjoner av laks.