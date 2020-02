Støre var stevnet som vitne fordi han fra 2005 til 2012 var Norges utenriksminister i en regjering som hadde store ambisjoner om å satse på nordområdene.

– Ølen Betong var en av bedriftene som benyttet den muligheten nordområdesatsingen og et åpent klima med Russland ga. Jeg omtalte det i positive vendinger mange ganger at de var både modige og utholdende i en ganske krevende del av Europa, sier Ap-lederen til NTB.

Tvistesaken mellom Ølen Betong og staten gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra norsk etterretning. Kontaktforsøkene ble fanget opp av russerne. Det førte til at administrerende direktør Atle Berge og maskinfører Kurt Stø ble avhørt av det russiske sikkerhetspolitiet FSB og utestengt fra landet i ti år.

– Vi må ha kunnskap om våre naboland. Dette er et område med store militære konsentrasjoner og med store sikkerhetspolitiske interesser fra stormakter. Det skal Norge ha god greie på, og derfor bør vi også ha E-tjenester som bidrar til det. De er gjenstand for løpende kontroll og vurdering fra politiske myndigheter, sier Støre.

Sannhetsserum

67 år gamle Atle Berge fortalte om sin kontakt med norsk og russisk etterretning. E-tjenesten kom ifølge saksøker på besøk i 2013 til firmaets norske kontorer i Ølensvåg i Rogaland.

– De var pene i tøyet og oppførte seg greit. Men så kom hensikten fram. Kunne vi som var i Murmansk, gi informasjon om ting som skjedde der? Jeg spurte om jeg skulle krype langs de militære gjerdene der og ta bilder? Nei, det var løst og fast og ting knyttet til det maritime, men ellers alt som kunne være av interesse, sa han og la til at han avslo forespørselen.

Kontakten førte til at han i mai 2016 ble pågrepet av FSB på åpen gate i Murmansk og brakt inn til avhør.

– De åpnet en koffert og tok ut en masse sprøyter og sa de skulle gi meg sannhetsserum. Jeg har diabetes og tenkte at jeg kunne bruke det. Jeg sa at om jeg får i meg fremmede stoffer, så dør jeg. Da pakket de sammen, og etter seks-sju timer ble jeg satt fri, forklarte han.

Mens dette skjedde, arbeidet selskapet hans med en kontrakt med det russiske konsernet Novatek. To måneder etter avhøret ble han utestengt fra Russland og ilagt innreiseforbud i ti år.

– Sommeren 2017 fikk vi beskjed om at det ikke var aktuelt å gå videre med et strategisk samarbeid med en så stor kontrakt, sa han.

Kritisk til norsk politikk

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted trakk fram at Berge har vært kritisk til norsk politikk overfor Russland, noe vitnet bekreftet.

– I et av mine møter med den russiske ambassadøren sa han til meg at norske myndigheter må ta skjeen i en annen hånd. Det har jeg prøvd å påvirke, men jeg har ikke fått det til, sa han og ga uttrykk for at han var bitter på norske myndigheter.

67-åringen mente det er en skam hvordan norske myndigheter har oppført seg overfor Russland og var svært skuffet over at han ikke fikk møte daværende utenriksminister Børge Brende (H).

– Jeg er blitt møtt med taushet fra UD, og E-tjenesten viser til UD. Det er en ansvarsfraskrivelse, sa Berge.