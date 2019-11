Økokrim starter etterforskning av DNB i forbindelse med islandsk fiskerisak

Det islandske fiskerikonsernet Samherji beskyldes for korrupsjon og ulovlig samarbeid med namibiske toppledere. Flere av dem er nå pågrepet, og andre er etterlyst i hjemlandet.

Samherji skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, og til en afrikansk tjenestemann som eier et selskap i Dubai.

Totalt skal Samherji ha brukt DNB til å overføre 640 millioner kroner til et skatteparadis, ifølge islandske medier. Nå starter Økokrim etterforskning av Norges største finanskonsern.

- Målet med etterforskingen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i en tidlig fase, og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskingen nå, sier fungerende Økokrim-sjef Hedvig Moe i en pressemelding.

Tidligere i november sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv at saken er alvorlig, og at de ikke kan utelukke at de har blitt misbrukt.

Saken oppdateres.