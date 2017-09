«Kjempeskuff ... Trodde et sekund at den jeg kjøpte var utgått på dato.»

Dette er blant tilbakemeldingene Q-Meieriene fikk da de inviterte til både nettmøte og et fysisk møte med forbrukerne sine denne uken. De ba forbrukerne være ærlige om produktene de lanserte 1. februar i år.

Verst gikk det ut over Skyrdrikken med kaffe/vanilje. Totalt slakt, kaller Q-sjefen tilbakemeldingene fra forbrukerne.

– Fikk bakoversveis

Tre ganger i året åpner butikkjedene for nye matvarer og andre produkter. Internasjonalt regner bransjen med at de lykkes med tre av ti nylanseringer. Leverandørene forteller villig vekk om de nye produktene, men det er ikke alltid vi hører like mye om de som ikke lykkes.

Fakta: LANSERINGSVINDUENE Hundrevis av produkter kommer ut i butikkhyllene i september. Dette er ett av tre lanseringsvinduer i norske dagligvarebutikker. De andre er februar og mai. De fleste av varene som lanseres nå, er allerede i butikkene. Resten kommer jevnt utover måneden. Rema har sagt at de ikke vil binde seg til disse lanseringstidspunktene og har åpnet for at nyhetene kan lanseres gjennom hele året.

Q-Meieriene har gjort det til en del av merkevaren sin å be forbrukerne om hjelp, blant annet var det forbrukeren Ragnhild Sorthe som spurte om ikke Skyr kunne komme i mindre «matboksvennlige» forpakninger.

Nå slo imidlertid tilbakemeldingene i en ny og overraskende retning.

– Jeg må si vi fikk temmelig dønn ærlig tilbakemelding på smaken på Skyr kaffe/vanilje. Vi fikk rett og slett bakoversveis i det møtet, sier Q-sjefen Bent Myrdahl til Aftenposten.

Han, og de andre i Q, som hadde lagt ned et enormt arbeid da Skyr-drikken med kaffe/vanilje ble lansert, hadde stor tro på det nye produktet.

– Her har vi bommet ganske kraftig, sier Myrdahl.

Trekker varen og erstatter med et nytt

Med disse tilbakemeldingene mener Myrdahl at det bare er en ting å gjøre:

– Vi stopper salget, sier han kontant.

Nettmøtet var mandag denne uken, og allerede neste mandag gjør Q regning med at de har en ny smak i hyllene som en erstatning for det forbrukerne ikke likte, en flytende Skyr med mango-smak.

Han legger til at de kunne beholdt varen i butikk en stund til, men at det ville vært seigpining og manglende respekt for forbrukernes tilbakemelding.

– Sånn er det å drive med innovasjon. Nå håper jeg at dette kan inspirere andre til å ta sjansen på innovasjon og samtidig lytte til forbrukerne. Skal mangfoldet av norskproduserte varer øke, må vi også tørre å bomme, sier han og berømmer samtidig dagligvarekjedene for å være villig til å bytte ut produktet så raskt.

Ingen nøttesuksess

Den Lille Nøttefabrikken hadde store forhåpninger til nøtteblandingen Chili & honning og Rømme & ramsløk. Disse to produktene finnes fremdeles i hyllene, men har ikke slått an så godt som de hadde håpet, så det er usikkert hvor lenge de blir der.

Sørlandschips vaffelchips som kom i februar, forsvinner fra markedet nå. Snacksnøtter og Poppa Cheddar finnes fremdeles i enkelte butikker, men vil forsvinne fra markedet.

Stabburets pizza-konkurrent Dr. Oetker tar ut to pizza-varianter etter et år i markedet, Rustica Meat Supreme og Tradixionale Tonno (tunfisk). Begge variantene er uvante smaker for nordmenn, i tillegg hadde den førstnevnte så mye fyll at prisen ble høy.

Ingen ville ha melk på flaske

Tine har alltid en rekke sesongprodukter som forsvinner naturlig ut av butikkene. Høsten i fjor lanserte de også melk på flaske, men den omtales som en fiasko.

Tine har også justert endel smaker, blant annet på lanseringen fra februar Sprett frukt og grønnsaksyoghurt. De har heller ikke lyktes med lett juice, når det kommer til denne type drikke, er smak viktigere enn sukker, mener Tine og trekker Sunniva Lett.

Coca-Cola tar ut Coca-Cola Life, brusen som ble lansert i Europa i 2014 og i Norge i 2015. Den er søtet med urten Stevia, men nå har denne brusvarianten blitt erstattet av Coca-Cola Zero.

Ferdigmatprodusenten Fjordland har en rekke varer som går ut, blant annet pasta med kjøttboller i tomatsaus, ertesuppe, langtidskokt svinenakke, kremet torskegryte og kylling Chop Suey.

Nestlé opplever at flere av de økologiske varene de har lansert, sliter både med hylleplass og populariteten hos forbruker.

