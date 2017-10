Alle bankene er snart med i Vipps

Nordea er Norges nest største bank og slutter seg nå til betalingsappen Vipps.

– Det er ingen tvil om at kundene har valgt Vipps, sa Nordea-sjef Snorre Storset ifølge nettavisen E24.no da samarbeidet ble lansert onsdag.

Allerede klokken 11 onsdag kom det opp «Nå tilbyr vi Vipps» til alle som logger seg inn på hjemmesiden til Nordea i Norge.

200.000 Nordea-kunder har allerede lastet ned Vipps. At Nordea blir partnerbank får ingen umiddelbare, praktiske konsekvenser for dem. De kan bruke appen aklkurat som før.

Til nå har Nordea i Norge markedsført den konkurrerende betalingsappen MobilePay. Det blir det slutt på.

Danske Bank på vei inn i Vipps

Dermed står Danske Bank nesten alene igjen av som tilbyder av MobilePay.

Men nå blir MobilePay nedlagt i Norge. Også Danske Bank i Norge er på vei inn i Vipps.

«Danske Bank har besluttet å avvikle MobilePay i Norge og er samtidig i dialog med Vipps om en norsk distribusjonsavtale. Intensjonen er å lande en slik avtale så snart som mulig til det beste for norske forbrukere», skriver Danske Bank i Norge i en pressemelding.

Nordea blir ikke eier

Vipps ble opprinnelig utviklet av DNB, men ble skilt ut som et eget selskap i vår da et stort antall sparebanker sluttet seg til Vipps

Nordea Norge går inn som partnerbank og vil distribuere Vipps til sine kunder på lik linje med de andre bankene, men blir uten eierandeler i Vipps-selskapet.

– Vi er veldig glade for å ønske Nordea velkommen med i Vipps-fellesskapet. Nordea er Norges nest største bank og har et stort nettverk av kunder over hele landet, som nå vil få Vipps’ tjenester integrert i sitt banktilbud, sier Vipps-sjef Rune Garborg.

Fakta: Vipps i tall Har snart 2,6 millioner brukere (49 prosent av den norske befolkningen, 60 prosent av kundegrunnlaget Ca. 8 prosent av Vippserne er Nordea-kunder. Totalt 208 000 Nordea-kunder er vippsere. Vipps har totalt mellom 300–400 000 transaksjoner daglig på normaldager. Gjennomsnittlige overføringer på vennebetaling ligger på rundt 500 kr 49.000 bedrifter, lag og foreninger bruker i dag Vipps. Gjennomsnittlige kjøp med Vipps ligger på rundt 200 kr. Kilde: Nordea og Vipps

Skal kjempe mot Google

Der er ingen til om at Vipps nå ruster opp i konkurransen mot utenlandske teknologigiganter som Apple, Facebook og Google. De har utviklet mobile betalingsløsninger som er på vei inn i Norge.

– Det gjør oss enda sterkere i møtet med den internasjonale konkurransen om mobilbetaling fremover, sier Garborg om å få inn Nordea.

Adm. direktør Snorre Storset i Nordea Norge sier at mange av hans kunder allerede er Vipps-brukere.

– Men både vi i Nordea og Vipps har stort potensial ut mot landets bedrifter. Vi ser frem til å være med på å utvikle fremtidens mobile betalingsløsninger i Norges desidert største betalingsapp. Det vil komme våre kunder til gode, sier han.

Sparebankene kom inn i vinter

Vipps ble lansert av DNB våren 2015, men er nå et eget selskap etter at DNB og over 100 andre norske banker gikk sammen om samarbeidet på nyåret.

Samtidig ble det da kjent at Sparebank 1-alliansen droppet sin egen mobilsatsing under varemerket mCash. Vipps eies av DNB og de andre bankene i alliansen i fellesskap.

Fram til nå har Nordea og Danske Bank samarbeidet om Vipps-konkurrenten Mobile Pay.

MobilePay er Danmarks største mobile betalingsløsning.

Fakta: Disse er med i Vipps DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern med 2,1 millioner personkunder i Norge. SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige banker som tilsammen er Norges nest største finansaktør. 15 selvstendige sparebanker med totalt over 900.000 personkunder som også er deleiere i Frende Forsikring. Eika Alliansen består av 73 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen har ca. 1 million personkunder og 210 bankkontorer. Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal. 11. oktober annonserte Nordea at banken slutter seg til Vipps. Vipps ble opprinnelig utviklet av DNB. Vipps er nå et eget selskap eid bankene som deltar.