Ny runde med forhandlinger i SAS-streiken: Ingen kontakt mellom partene i dag

Etter totalt 34 timer med forhandlinger denne uken, er det ingen enighet om SAS-streiken. Klokken 16.00 har partene fortsatt ikke møttes.

Den norske megleren Mats Wilhelm Ruland utenfor Näringslivets Hus i Stockholm, hvor det fredag fremdeles pågår forhandlinger mellom SAS og de skandinaviske pilotforbundene.

15. juli 2022 10:02 Sist oppdatert 11 minutter siden

Like etter klokken 16.00 fredag ettermiddag, sier leder i Norske SAS-flyveres forening til pressen, Roger Klokset, at det ikke har vært noen kontakt mellom partene så langt i dag.

Klokset sier de har brukt dagen på å vente på SAS.

– Nå skal jeg ut og kjøpe en is.

På tredje dagen forhandles det fremdeles om SAS-pilotenes streik. De startet opp igjen fredag klokken 10 i Näringslivets Hus i Stockholm. Onsdag ble partene enige om å fortsette meglingen da SAS-pilotenes streik hadde pågått i litt over en uke.

Riksmegleren håpet på en avklaring i forhandlingene i løpet av fredagen, men ved 15.30-tiden er han mer pessimistisk. Det sier han til NRK.

Ingen snarlig løsning

Klokset sier at forhandlingene fortsetter så lenge det er grunnlag for det.

– Vi sitter her så lenge som nødvendig, hvis vi må.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland kan ikke si noe om hvor lenge forhandlingene vil vare.

– Men jeg ser ikke for meg en snarlig løsning, sier han til NRK.

Roger Klokset, leder i Norsk SAS pilotforening utenfor Näringslivets Hus i Stockholm, hvor det fredag fremdeles pågår forhandlinger mellom SAS og de skandinaviske pilotforbundene.

Før forhandlingene startet, sa Ruland at partene står nærmere hverandre enn noensinne. Han sa også at han ikke har hatt en megling før som har gått over så lang tid.

– Så lenge det trengs

SAS' forhandlingsleder Marianne Hærnes sa ved forhandlingsslutt torsdag at forhandlingene var på vei litt tilbake.

– Avstanden er som den var i går. På noen av de viktige punktene så står punktene langt fra hverandre, sa hun på vei inn i Näringslivets Hus fredag.

– Det er ganske vanlig i en forhandling at det går litt opp og ned. Vi satt i 17 timer og forhandlet non stopp, det var behov for en pause.

Hun er likevel positivt innstilt til fredagens forhandlinger, men kan ikke si noe om sannsynligheten for at forhandlingene fortsetter inn i helgen.

SAS-fly står parkert på Oslo lufthavn Gardermoen, under SAS-pilotenes streik.

– Vi er villig til å sitte så lenge det trengs. Jeg er ganske trøtt, men det er jeg vant til. I disse forhandlingene sitter man oppe og forhandler non stopp.

Lange forhandlinger

Torsdag forhandlet partene fra klokken 9 om formiddagen til klokken 1 natt til fredag. Til sammen denne uken har partene forhandlet overkant av 34 timer.

900 piloter i SAS har streiket siden 4. juli. Det har kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, eller 1,26 milliarder norske kroner.

Over 2.550 flyvninger er blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyser SAS.

Fredag er 167 SAS-flyvninger til og fra Norge innstilt som følge av streiken.

– Det skjer ikke mye

Henrik Thyregod, dansk pilotleder, venter fremdeles på tilbakemelding fra SAS.

– Det er frustrerende. Det er samme situasjon som i går, sa Thyregod på spørsmål fra pressen i Stockholm fredag ettermiddag.

Han håper på en avtale i dag.

Dette er fordelingen på innstilte avganger fra norske flyplasser så langt i dag:

* Oslo: 68

* Trondheim: 10

* Bodø: 7

* Stavanger: 7

* Tromsø: 7

* Bergen: 6

* Ålesund: 3

* Bardufoss: 3

* Alta: 2

* Harstad/Narvik: 2

* Haugesund: 2

* Kirkenes: 2

* Kristiansand: 2

* Kristiansund: 2

* Molde: 2

* Lakselv: 1