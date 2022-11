Bør du selge eller kjøpe bolig først? Her er ekspertenes råd.

Eksperter tror at boligprisene vil falle ytterligere fremover. – Nå er det kjøpernes marked, sier sjeføkonom Nejra Macic.

Boligprisene fortsetter å falle i høst. Ekspertene tror at dette vil fortsette i månedene fremover.

3. nov. 2022 13:08 Sist oppdatert 9 minutter siden

En time etter at Norges Bank hevet renten med 0.25 prosentpoeng til 2,5 prosent, kom tallene fra Eiendom Norge. De viser at boligprisene i oktober falt med 1,9 prosent. Dette er særlig dårlig nytt for folk som har lagt ut sine boliger til salgs.

Korrigert for sesongvariasjoner var det en nedgang i boligprisene på 0,8 prosent fra september til oktober.