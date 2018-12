Det amerikanske justisdepartementet har onsdag tiltalt fire menn, to av dem tidligere Mossack Fonseca-ansatte, for hvitvasking og bedrageri.

Disse tiltalene er de første i USA etter Panama Papers-avsløringene i 2016.

I april 2016 publiserte mediehus over hele verden, deriblant Aftenposten, sine avsløringer fra dokumentlekkasjen Panama Papers. 11,5 millioner dokumenter var lekket fra det Panama-baserte advokatfirmaet Mossack Fonseca.

I flere tiår hadde advokatfirmaet opprettet og administrert anonyme postboksselskaper i skatteparadis på vegne av sine kunder. Kriminelle, kjendiser og politikere måtte svare for sine koblinger til slike selskaper.

To av toppsjefene i advokatfirmaets hovedkvarter er tiltalt for en rekke planlagte lovbrudd over en tiårsperiode, skriver det amerikanske justisdepartementet i en uttalelse.

Departementet har også anklaget en Boston-basert regnskapsfører og en tidligere amerikansk skattebetaler for skatteunndragelse, bedrageri i forbindelse med pengeoverføringer og hvitvasking.

– Sikret egen rikdom

– Disse tiltalte gikk svært langt for å sikre sin egen og sine klienters rikdom, sier aktor Geoffery S. Berman i den amerikanske påtalemyndigheten.

– I flere tiår har tiltalte, ansatte og klienter i det globale advokatselskapet Mossack Fonseca, angivelig ha ført millioner av dollar gjennom utenlandske kontoer og skapt skallselskaper for å gjemme unna formuer, sier aktoren.

De amerikanske myndighetene har samarbeidet med myndigheter i andre land for å foreta arrestasjonene. En ble arrestert i Paris, en i London. Tirsdag ble tredjemann arrestert i Boston. Sistemann er statsborger i Panama og er fremdeles på frifot.