Statfjord-feltet troner øverst som Nordsjøens største oljefelt. Siden produksjonen kom i gang på Statfjord A i november 1979 har feltet produsert over svimlende 5 milliarder fat oljeekvivalenter.

Men snart er det altså slutt for feltet som har hatt en inntjening på over 1500 milliarder kroner. Equinor har nå sendt konsekvensutredning for avvikling av Statfjord A ut på høring. Innen 2022 er Statfjord A stengt ned, videre er det anslått at Statfjord B og C stenges ned innen 2025.