Til nå har prisen på data vært den store begrensningen som begrenser hvorvidt folk bruker mobilen til å se på strømmetjenester når de er på farten.

Chili Mobil har allerede fått noe kritikk fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for sin løsning som gir kundene fri bruk, men som imidlertid legger begrensninger på kundenes deling av abonnementet.

Telia legger seg på en annen løsning med sitt abonnement X. De legger ingen begrensninger på deling med andre i familien eller venner, og du kan få flere sim-kort på abonnementet.

Men også Telia har begrenset kapasitet i nettet sitt. De legger i stedet en annen og helt ny begrensning på abonnementet. Etter at du har lastet ned 40 gigabyte, vil hastigheten begrenses til 3 Mbit/s.

– Dette vil ikke bli merkbart for vanlig bruk, sa Telias Kjersti Jamne på pressepresentasjonen i formiddag. Med «vanlig bruk» mente hun strømming av HD-video, som normalt krever lavere hastighet enn dette.

Men er det fri bruk?

Hun innrømmet imidlertid at det er mulig å bruke opp mer kapasitet, som for eksempel «hvis du skal arrangere LAN-party på hytta».

I disse tilfellene vil det være mulig å kjøpe ekstra databoost selv på det såkalt frie abonnementet. Det vil for eksempel koste 39 kroner for tre timer.

Det store spørsmålet nå blir om publikum synes prisen for fri bruk er verdt det de får igjen. Månedsprisen blir nemlig 579 kroner, og det er trolig mer enn de fleste bruker på mobilen i dag. Til gjengjeld vil du altså kunne se TV og andre strømmetjenester tilnærmet ubegrenset. Telia selv mente nemlig at det ville kostet 5690 kroner å se ubegrenset med data på en måned i dag, og at de nå har «rundet det ned til 579 kroner».

Kommer Telenor etter?

I mobilmarkedet er det tradisjon for at konkurrenter følger raskt opp når noen kommer med nye prismodeller. Selskapet er derfor trolig spent på om Telenor vil svare på utfordringen.

Et stort spørsmål for brukeren, vil være i hvor stor grad begrensningen merkes. Telia hevdet under pressekonferansen at en vanlig bruker ikke ville merke forskjell på vanlig bruk.

Det spørs om alle vil være enige om dette. 3 Mbit holder for eksempel ikke til å vise det Netflix anbefaler for HD-kvalitet. Dette er bare nok til god, gammeldags SD-kvalitet, ifølge retningslinjene hos verdens mest populære strømmetjeneste. Men hastighetsbehovet vil også være veldig avhengig av hvilken såkalt kodek hver tjenestene bruker. Netflix anbefaler 5 Mbit for HD-kvalitet.

Telenor hadde ingen umiddelbar kommentar om sine planer da Aftenposten ringte for å høre om det kommer et svar. «Du er ikke den første som ringer. Vi må bare koordinere oss litt her, så kommer vi raskt tilbake», var svaret på pressetelefonen.

Saken oppdateres.