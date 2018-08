Ferien er over for de fleste, høstmørket kommer og Norges Bank er på vei til å sette opp renten for første gang siden mai 2011.

Men det kommer til å gå meget sakte oppover. Norges Banks egen prognose viser at gjennomsnittlig styringsrente neste år vil ligge bare 0,5 prosentenheter høyere enn i år.