– For tyve år siden trodde jeg det nærmet seg slutten på all garnproduksjon i Norge. Jeg fryktet vi ville dø ut med de gamle som fortsatt kunne strikke. Men nå er strikking igjen blitt trendy blant unge. Derfor er jeg mer optimist enn på veldig lenge, og håper at også femte generasjon vil overta en gang, sier Øyvind Myhr (52) til Bergens Tidende.

Han og broren Arild Myhr (50) er fjerde generasjon av Myhr-familien som driver videre den eneste ullvarefabrikken i Hordaland. Den ligger på Lindås, like nord for Bergen.

Far, Gunnar Myhr på 84, nøyer seg ikke med å henge i glass og ramme på veggen. Han er arbeidende styreleder, og er høyt og lavt i lokalene hver eneste dag.

Fabrikken med 20 ansatte ligger i en tarmstump av Osterfjorden, bare ti minutter fra Knarvik. Neste år feirer de 120 års jubileum.

Det var oldefar til dagens drivere, Mikkel Myhr, som etablerte fabrikken femten år før kvinnene fikk stemmerett i Norge.

Mer oppsiktsvekkende er det likevel at man i nesten alle år har fortsatt å tjene penger på en type bedrift som egentlig ikke har livets rett i høykostlandet Norge.

Fra å være en dominerende industri på Vestlandet tidlig på 60-tallet, er det nå bare tre ullvarefabrikker av denne typen igjen her til lands. De to andre er i Sandnes og i Rauma.

– Det handler om omstilling. Hele tiden – og litt flaks da, sier Myhr.

Nå er det strikkebølge igjen. Hillesvåg kan ikke konkurrere på pris. De må tvert imot gjøre høy pris til et konkurransefortrinn, fordi prisen forklarer at ullen er norsk og garnet produsert i Nordhordland. Slikt garn kan ikke koste ti kroner bunten på Europris.

For å forklare prisen, er de blitt Economusee – som inviterer kundene inn for å se hele produksjonsprosessen. Fra ullen kommer inn, til ferdige garnprodukter.

De får ikke penger for å åpne opp for publikum på denne måten, men får bli med i et nettverk av bedrifter som fører videre gamle håndverkstradisjoner.

Fabrikkbygningen helt nede ved sjøen har vært bygget på og endret et utall ganger. Inni er den som en labyrint av ganger, produksjonsrom, lager og butikk. Under hele huset renner den lille elven som bokstavelig talt dro det hele i gang for 119 år siden.

Følelsen av museum er sterkest i rommet der kardemaskinene går. Den eldste fra 1890 – og en litt nyere fra 1906.

Eldstemann drives av en reim fra en aksling i taket.

Lydene de gir fra seg er ikke verre enn man må forvente av gamlinger som tynes til å jobbe langt utover pensjonsalder.

Det er bror Arild Myhr som sørger for at de aldrende maskinene fortsetter å holde seg i god form.

– Det er ikke bare bare å få tak i reservedeler eller mekanikere som forstår disse maskinene, sier far Gunnar Myhr. Uten en egen Reodor Felgen innomhus ville det fort stanset opp, konstaterer styrelederen.

De to sønnene hans har hver sin hovedoppgave.

Øyvind sørger for at de har kunder og salg, mens Arild passer på at maskinene ruller videre som de skal.

Selv forklarer de den seige livsviljen i Hillesvåg med en stabil og dyktig arbeidsstokk, som alltid stiller opp når det trengs.

Da brødrenes oldefar startet opp, tok han imot ull fra bøndene i nærområdet – som fikk ferdig garn tilbake. Mange gårdskjerringer i Nordhordland slapp da å tråkke rokken selv, og brukte garnet hovedsakelig til veving.

På 1920-tallet kom den første strikkebølgen til Vestlandet, men produksjonen i Hillesvåg ble veldig sesongbetont til vår og høst, når bøndene klippet sauene.

For å sikre seg leveranser gjennom hele året, ble produksjonen etter krigen gradvis lagt om til industrigarn.

– Vi hadde blant annet en teppefabrikk i Knarvik vi leverte mye garn til. Men fra 70-tallet og utover gikk tekstilbedriftene her til lands konkurs – en etter en. Strikkeinteressen blant unge på 70- og 80-tallet var også svært begrenset. Derfor tvilte jeg en stund på om vi ville overleve, sier Øyvind Myhr.

Men på 90-tallet begynte det gradvis å skje ting.

– Jeg tror faktisk strikketrenden startet i USA – med Julia Roberts som strikket på film og bidro til etablering av strikkekafeer. Nå betyr sosiale medier enormt for strikkeinteressen, mener Øyvind Myhr.

Han viser til at det er mye arbeid med et strikkeplagg.

– Da er det ikke rart man vil vise det ferdige resultatet til venner og slekt på en smarttelefon.

Myhr viser til at strikkegrupper på Facebook har over 100.000 følgere.

Hans strategi er å nå dem som er villige til å betale skikkelig for kortreist norsk kvalitetsull.

For Hillesvåg er slik ull blant annet fra villsau, og aller helst fra lam av villsau.

Denne norske ursauen, som går ute hele året, har en ull som helt ytterst verner mot vind og regn, mens den innerste delen er veldig varm.

– Vi leverer nå en prøveproduksjon med ull fra lam av villsau til den mest eksklusive Ullvang-genseren. Da tar vi den helt ut for å få maksimal slitestyrke og varme.

Øyvind Myhr stikker hånden ned i en sekk med grå, myk ull og ber oss kjenne på hvor godt det er å ta i.

For å øke interessen for norskprodusert garn har de sin egen designer, Berit Løkken, som deltar i en rekke prosjekter. På forespørsel fra et ukeblad og Redd Barna skapte hun nylig en ny jakkemodell.

Løkken styrer også fabrikkutsalget som er stappet både med garn og ferdige strikkeprodukter.

Ullvarefabrikken ved Osterfjorden har en hel mannsalder konkurrert om arbeidskraften med Mongstad, Frank Mohn på Flatøy og andre oljebedrifter i Nordhordland som betaler godt.

Etter oljeprisfallet er det blitt litt lettere å være ullvarefabrikk blant oljestrimler.

– Vi har blant annet ansatt tre som tidligere jobbet på WesternGeco i Knarvik som ble lagt ned for et par år siden, forteller Øyvind Myhr.

Nå jobber de i en industri som nærmest er utryddet i Norge. Ikke nok med det. De har også begynt å bruke råvaren fra en saueart som også var nær ved å bli utryddet.