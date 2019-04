Telenor er igjen på storhandel i utlandet.

Tirsdag kom meldingen om at det delvis statseide selskapet kjøper over halvparten av det finske teleselskapet DNA for 14,4 milliarder kroner.

Telenor har brent seg kraftig i utlandet. Men Børsens tredje største selskap har ikke tatt skrekken av store tap i India og korrupsjonstrøbbel i det russiske teleselskapet Vimpelcom.

Men det er ikke tilfeldig at Telenor kjøper mer enn halvparten av DNA.

– En viktig læring fra Vimpelcom er at vi må ha kontroll over selskapene. Vi må kunne gjøre tingene på vår måte, sier konsernsjef Sigve Brekke til Aftenposten.

I Vimpelcom eide Telenor på det meste 33 prosent. Eierstyringen av selskapet ble et mareritt og Vimpelcom fikk en bot på 6 milliarder kroner fra USA i forbindelse med korrupsjon i Usbekistan.

Brekke vil være blant de store

Brekke vil ikke sammenligne det nye kjøpet med satsingen i India. Der tapte Telenor store penger.

– I Finland vil vi har lønnsomhet hver dag. Kjøpet i DNA sikrer vårt utbytte og balanse, og det sikrer vår nordiske plattform, sier han.

I Telenors strategi er det Norden og Sørøst-Asia som gjelder. Asia er viktig for å kunne utnytte fordelene med å være stor. Med i alt 174 millioner mobilkunder er Telenor blant verdens største.

– Størrelsen gjør at vi kan samarbeide med gigantene i telemarkedet, sier Brekke.

Fakta: Telenor kjøper finske DNA Telenor kjøper 54 prosent av det finske teleselskapet DNA Plc for rundt 14,4 milliarder kroner (1, 5 milliarder euro). Resten av aksjonærene får tilbud om å selge til samme pris. Hvis alle sier ja, vil Telenor betale knapt 27 milliarder kroner for hele selskapet. DNAs to største aksjonærer, Fina Telecoms Oy og PHB Holding Oy, er selgere av drøyt 25 prosent av aksjene hver. Resten av aksjonærene får samme tilbud. DNA er Finlands tredje største mobilselskap me 2,9 millioner kunder. Selskapet er nummer to innen bredbånd og Finlands største innen kabel-TV. DNA omsatte for 912 mill. euro (knapt 8,8 mrd. kroner) i fjor. Driftsresultatet, målt ved EBITDA (driftsinntekter minus driftskostnader, men før avskrivinger) var 286 mill. euro (2,7 mrd. kroner). DNA har 1600 ansatte. Telenor har mer enn 20.000 ansatte globalt. Selskapet hadde inntekter på 110 milliarder kroner og 174 mill. mobilabonnenter i 2018. Staten eier 54 prosent.

Fakta: Telenor i utlandet I februar 2017 offentliggjorde Telenor at de trekker seg ut av India. Satsingen kostet Telenor rundt 25 milliarder kroner i driftsunderskudd og tapte investeringer. I mars 2018 solgte Telenor sin virksomhet i Sentral- og Øst-Europa for 27 milliarder kroner. Telenor eide på topp 33 prosent av det russiske teleselskapet Vimpelcom. Telenor lå lenge i konflikt med majoritetseier Mikhail Fridman. I løpet av de siste årene har Telenor solgt seg nesten helt ut av i Vimpelcom. Telenor vil være helt ute i løpet av kort tid. I 2016 vedtok Vimpelcom en foretaksbot på 6 milliarder kroner i USA for korrupsjon i Usbekistan.

Gevinst på deling

Når et selskap kjøper et annet, er målet å skape en gevinst som kjøper og selger kan dele.

Telenor har delvis tallfestet denne gevinsten: 200 mill. kroner skal spares årlig på bedre innkjøp og bedre utnytting av ulike mobilnett, såkalt roaming.

Men det skal skje mer.

– DNA har en svak posisjon i bedriftsmarkedet. Telenor er sterke i bedriftsmarkedet, sier Brekke.

Dermed skal DNA med Telenor i ryggen øke sin markedsandel i det finske bedriftsmarkedet.

Telenor får vekst på rett sted

Brekke er ikke enig i at Telenor er på vei over fra land der telebruken øker og over i såkalt modne markeder.

Modenhet i denne sammenhengen betyr at gammel og ung bruker smarttelefonene som en datamaskin døgnet rundt. Taket for videre vekst er nådd.

– Finland er et vekstmarked. Det er 4,8 prosent årlig markedsvekst i mobiltelefoni. Ingen sammenlignbare land er i nærheten, sier Brekke.

Han illustrerer dette med at bare 60 prosent av mobilkundene har 4G, resten ligger lavere. Databruken øker.

Dermed kan Brekke få det han liker best i den beste regionen.

– Vi skal ta markedsandeler. Derfor er kjøpet av DNA bra både for vår vekst og for vår Norden-strategi, sier han

Positiv analytiker

Teleanalytiker Frank Maaø i meglerhuset DNB Markets er relativt positiv til Telenors kjøp.

– Telenor har betalt en høy pris, men får et meget godt drevet selskap, sier han.

Maaø mener det er en fordel for Telenor å etablere seg i et marked som er på god vei inn i neste generasjons raske mobilnett (5 G).

– Dette er viktig både for å tjene penger og for å lære av Finland når 5 G skal innføres i Telenors andre markeder i Norden. Motsatt vei kan Telenor tilføre DNA kompetanse innen bedriftsmarkedet, sier han.