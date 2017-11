Økokrim henlegger korrupsjonssiktelsen mot tidligere Vimpelcom-sjef

Saken er en del av en større internasjonal etterforskning av korrupsjon i Usbekistan.

– Siktelsen er henlagt etter bevisets stilling. For å kunne ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om skyld og at dette kan bevises i retten. Det er det samme beviskrav som gjelder for påtalemyndigheten som for domstolene, nemlig at enhver rimelig tvil skal komme siktede til gode, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim.

Teleselskapet Vimpelcom har erkjent at det er begått korrupsjon, og har betalt 795 millioner dollar i bøter og inndragning til amerikanske og nederlandske myndigheter.