Skatteekspert: Dette kan Røkke tjene på flyttingen

Kjell Inge Røkke vil spare millioner i formuesskatt og kan forhandle om egen skatt med myndighetene i Sveits.

Kjell Inge Røkke kan spare store summer på lavere satser for formuesskatt og utbytteskatt i sitt nye hjemland.

I dag 22:37

Det vekket kraftige reaksjoner da en av Norges rikeste menn, Kjell Inge Røkke, mandag varslet at han har flyttet til Lugano i Sveits.

I et brev stilet til «medaksjonærer og medarbeidere» oppgir han ikke skattefordelene som grunn.

– Men det oppfattes helt klart som en skattemessig flytting og et varsku om formuesskatten, sier Ole Gjems-Onstad, skatteekspert og professor emeritus ved BI.

Den rødgrønne regjeringen økte formuesskatten fra 0,85 prosent til 1,1 prosent for dem med formuer over 20 millioner kroner. Samtidig kuttet de i den såkalte verdsettelsesrabatten på aksjer, bolig- og næringseiendom og driftsmidler fra 45 prosent til 25 prosent. Det betyr at man må skatte på en større andel av verdiene man sitter på.

I 2020 var Røkke en av Norges nest største skattebetaler, bak laksearving Gustav Magnar Witzøe. Siden 2012 har han betalt om cirka 1,2 milliarder kroner i skatt.

Må betale 1 million i formuesskatt hver dag året rundt

Så hvor mye penger kan Kjell Inge Røkke spare på å flytte til Sveits?

Det regnestykket er todelt. Det ene er hva han vil spare på ikke å måte betale norske skattesatser på formue og utbytte.

I 2020 hadde Røkke en ligningsformue på 19,6 milliarder kroner i 2020, ifølge DN.

– Med en forsiktig gjetning kan det i dag bety en ligningsformue på minst 25 milliarder kroner. Det vil bety en formuesskatt på 275 millioner kroner i året. For å dekke dette, må han ta ut tilsvarende i utbytte. Det betyr at han av det også vil måtte betale 150 millioner i utbytteskatt, sier Gjems-Onstad.

– Eller for å si det enkelt så må han betale 1 million kroner i skatt grunnet formuen hver dag hele året, sier han.

Individuelle avtaler

Det er uklart hvor mye Røkke vil måtte betale i Sveits. I Lugano ligger formuesskatten på 0,3 prosent av de samme verdiene, ifølge Finansavisen.

NRK henviser til en oversikt fra konsulentselskapet Transforma. Ifølge den ligger formuesskatten i Røkkes nye hjem i Ticino på 0,48 prosent for formue over 52 millioner kroner.

I Norge ligger den til sammenligning på totalt 1,1 prosent på formue over 10 millioner kroner. Dersom man tar utgangspunkt i formuestallene fra 2019, hadde han spart 120 millioner kroner bare på den lavere formuesskatten, skriver NRK.

Men sveitsiske myndigheter har også særegne skatteregler for utlendinger som flytter til landet. I tillegg inngår de individuelle skatteavtaler med personer som flytter til landet.

– Men han kan forvente å betale betydelig mindre enn i Norge, fastslår Gjems-Onstad.

Kan selge aksjer uten skatt

Det andre delen av skatteregnestykket handler om hva Røkke kan tjene på å selge aksjer etter å ha bodd fem år i Sveits. Etter fem års botid, trenger man ikke lenger å forholde seg til norske skatteregler. I Norge må man skatte 35 prosent av verdistigningen når man selger aksjer. Sveits har null skatt på dette.

– Det er anslått at Røkke har en formue på rundt 45 milliarder kroner i dag. Hvis man antar at to-tredjedeler av dette er urealisert gevinst, så betyr det at han vil slippe å betale skatt på verdier tilsvarende 30 milliarder kroner, sier Gjems-Onstad.

Han understreker at dette er et tenkt eksempel, og han mener det er lite trolig at Røkke ønsker å selge seg i stort monn ut av sine selskaper.