Gresshopper truer matforsyningen i Øst-Afrika

Nordøst i Kenya ble det denne uken meldt om en gresshoppesverm som var 60 kilometer lang og 40 kilometer bred, ifølge Intergovernmental Authority on Development (IGAD), som jobber for å fremme av utvikling i landene i Nordøst-Afrika og på Afrikas horn.

Organisasjonen kaller økningen i gresshoppebestanden for en ekstremt farlig utvikling.

Patrick Ngugi, AP / NTB scanpix

Flom

– En typisk sverm med ørkengresshopper kan inneholde opptil 150 millioner insekter per kvadratkilometer. Den migrerer med vinden og kan flytte seg 100–150 kilometer om dagen. En gjennomsnittlig sverm kan daglig ødelegge avlinger som kunne ha mettet 2500 mennesker, uttaler de.

Uvanlige klimaforhold får en del av skylda for utviklingen. Deler av regionen har vært utsatt for uvanlig kraftig flom de siste ukene, noe som får følger for gresshoppebestanden. Svermene kan vedvare helt frem til juni, ifølge IGAD.

Ørkengresshopper regnes som den mest skadelige av gresshoppeartene og har vært en trussel mot jordbruksproduksjonen i Afrika i århundrer, med mer eller mindre jevnlige oppblomstringer.

Isak Amin, AP / NTB scanpix

Sprayer

I tillegg til Kenya, er også Somalia, Etiopia, Sudan, Djibouti og Eritrea rammet, og Sør-Sudan og Uganda regnes for å være i faresonen.

Utbruddet forverrer en allerede dårlig matsikkerhetssituasjon i regionen, advarer FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

For å forebygge og kontrollere utbrudd, må myndighetene analysere satellittbilder, skaffe insektmidler og spraye svermene fra luften. I Etiopia opplyser myndighetene at de har tatt i bruk fire fly for hjelpe til med å bekjempe gresshoppeinvasjonen.