For tredje gang siden september blir Norges Banks styringsrente satt opp. Det melder banken i en pressemelding torsdag formiddag.

Økningen er 0,25 prosentenheter, slik det er vanlig. Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at han er ikke ferdig for i år.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier han.

Økningen torsdag var svært tydelig varslet.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sa sentralbanksjef Øystein Olsen etter rentemøtet 9. mai.

Nå gjør han som han har sagt.

Dyrere lån

Dette betyr at det blir dyrere for bankene å skaffe seg penger de kan låne ut. Hvis banken velter hele denne økningen over på kundene, betyr det 1950 kroner pr. år pr. million i økte renteutgifter, regnet etter rentefradraget.

Styringsrenten ble satt opp i september i fjor, i mars og altså nå. Frem til september hadde den ligget på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016.

Alle tre renteøkningen på i alt 0,75 prosentenheter betyr dermed økte renteutgifter på 5850 kroner pr. million for et helt år, regnet etter rentefradrag.

Renten ble holdt så lav så lenge på grunn av tilbakeslaget som rammet norsk økonomi da oljeprisen ble halvert i løpet av siste halvår 2014. Det bremset investeringene i olje og gass og rammet særlig Vestlandsfylkene.