Tirsdag ble en ny svak dag på Oslo Børs. Aksjene steg med beskjedne 0,5 prosent, etter et fall på hele 8,1 prosent mandag.

Børsen var lenge på opptur tirsdag. Men det var bare frem til lunsjtider. På det meste var kursene opp 4,7 prosent. Utover ettermiddagen gikk det jevnt nedover igjen. Børsen endte opp nesten der nede den startet dagen.

Aksjestrateg Peter Hermanrud i meglerhuset Sparebank1 Markets så tirsdag ettermiddag tilbake på dagens opptur og nedtur.

– Etter dager med store fall får vi alltid dager der det går opp og ned, sier han.

Tirsdag ble en slik dag etter det store fallet mandag.

– Det er ikke nye nyheter driver dette, så vidt jeg vet. Markedet er ikke helt enig med selv når det gjelder veien videre. Usikkerheten preger markedene. Det er betydelig sjanse for en stor økonomisk nedtur på grunn av korona. Men akkurat hvilke utslag det blir, der er man usikre, sier Hermanrud.

Litt bedre i USA

Tirsdagens oppgang på Oslo Børs var lavere enn oppgangen på de amerikansk børsene frem til rundt klokken 18 torsdag ettermiddag.

Den brede S & P 500-indeksen og den industritunge Dow Jones-indeksen var da begge opp rundt 1 prosent.

Oljeprisen opp i 37 dollar

Også oljeprisen gjorde det litt bedre tirsdag. Prisen på olje av typen Brent Blend var rundt 37 dollar pr. fat rundt klokken 18 tirsdag. Mandag falt helt ned til 33 dollar pr. fat.

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i meglerhuset DNB Markets sier det store fallet mandag kom fordi Opecs produksjonsavtale gikk i oppløsning.

– Markedet forventer mer OPEC-olje ut i markedet, sier han.

Tirsdagens prisøkning på rundt 12 prosent synes han er vanskelig å forklare.

– Det har ikke skjedd noe fundamentalt. Men det er ikke uvanlig at oljeprisen henger seg på en liten opptur i aksjemarkedene, sier han.

Store kutt i luftfart

Flyselskaper er blant de aller hardest rammede av viruset. Både fra Norwegian og SAS kom det dramatiske meldinger tirsdag.

Norwegian meldte at selskapet forbereder å kansellere 3000 av flyvninger fra mars til midten av juni. Det tilsvarer 15 prosent av kapasiteten. Bakgrunnen er redusert etterspørsel den siste uken.

Kunder som blir rammet vil bli informert direkte. Norwegian vil permitterer «et betydelig antall ansatte».

– Dette er en kritisk tid for hele luftfarten, også for oss i Norwegian. Vi oppfordrer myndighetene til å iverksette tiltak umiddelbart for å redusere den økonomiske belastningen for flyselskapene og beskytte viktig infrastruktur og arbeidsplasser, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Ledelsen I SAS har besluttet å kutte lønningene sine med 20 prosent. Sjefene skal jobbe like mye som før.

Samtidig inviterer SAS-ledelsen fagorganisasjonene til å diskutere at alle SAS-ansatte reduserer lønn og arbeidstid med 20 prosent i tre måneder, skriver Dagens Næringsliv.

Hovedverneombudet for pilotene er positiv til forlaget.

Venter rentekutt fra Norges Bank

Flere av sjeføkonomene i finansnæringen er sikre på at det blir rentekutt fra Norges Bank 19. mars.

Tirsdag kom Norges Bank med resultatet fra spørrerunden i regionalt nettverk. 339 bedrifter ble spurt frem til 14. februar.

«I intervjurunden rapporterte bedriftene at aktiviteten de siste tre månedene hadde økt med en årlig rate på 1,8 prosent. Det var en nedgang fra 2,1 prosent i forrige runde», oppsummerer Norges Bank.

På grunn av korona ringte Norges Bank 82 bedrifter på nytt 4.–6. mars. Banken oppsmmerer i dempede ordelag: «Den siste informasjonen tyder på at virusutbruddet vil dempe aktiviteten i norsk næringsliv fremover. (...) Mange av bedriftene er bekymret for at høyere sykefravær vil kunne svekke veksten ytterligere fremover. Det er stor usikkerhet om varigheten av utbruddet og flere har derfor innført midlertidig ansettelsesstopp.»