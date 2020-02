Norske reisende fortsatt strandet på Gran Canaria

Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt. Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt natt til mandag at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen.

Over 2.000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene.

– Selv om flyplassen formelt sett er åpen, så er det fortsatt et veldig ustabilt vær i området. Denne sandstormen skaper fortsatt store problemer og det gir begrensninger i luftrommet, forteller pressesjef John Eckhoff i SAS til Aftenposten tidlig mandag morgen.

Over 1000 SAS-passasjerer sitter fortsatt værtfast.

– Vi har klart å skaffe hotellrom til en del av passasjerene, men det er fortsatt mange som befinner seg på flyplassen. Det er begrenset med overnattingskapasitet, sier han.

SAS kan fortsatt ikke svare på om noen av deres fly vil lette i løpet av dagen.

– Dersom været tillater det, vil vi foreta en teknisk sjekk av flyene. Dette vil bli gjort i samråd med flyprodusentene. Problemet er at været endrer seg hele tiden. Samtidig tyder ikke værprognosene på at dette vil gå over med det første, sier Eckhoff.

Presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian sier at været fortsatt er veldig ustabilt på Kanariøyene, at de får stadig skiftende meldinger og at de derfor ikke vet når de kan få hjem ferieturister fra øyene.

Overnattet på flyplassen

– Værutsiktene ser ikke for gode ut. På morgenen holder vi et møte der vi treffer beslutninger om hva vi skal gjøre med planlagte flyvninger til Kanariøyene og hvordan vi kan få strandede passasjerer hjem så fort som mulig, sier Hjørnholm til Aftenposten.

Han sier at de ikke ønsker å sende fly mot Kanariøyene dersom det er risiko for at flyplassen blir stengt og de må bli omdirigert til andre steder.

I tillegg må de få gjort tekniske undersøkelser av flyene som har stått i sandstormen på flyplassen i Las Palmas.

Han sier at situasjonen er kaotisk og at mange har måttet overnattet på flyplassen.

– Vi hjelper passasjerene så godt vi kan, men det er en vanskelig situasjon. Mange er uten hotell. Dette rammer ikke bare Norwegian og SAS, men flyselskaper fra hele Europa.

– Men det er altså ikke sikkert at de vil komme hjem i dag heller?

– Det er ikke sikkert. Det avhenger av været, iser Hjørnholm.

Flyplassene ble stengt lørdag, og søndag kom en ny sandstorm inn over Gran Canaria.

Til sammen ble åtte flyplasser på øygruppen stengt. Flyplassoperatøren Aena har opplyst at 822 flygninger så langt er påvirket.

Sandstormen forårsakes av en kombinasjon av vind og sandstøv fra Sahara, et værfenomen som kalles calima.