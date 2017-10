– Ja, selvfølgelig ønsker jeg meg at alle biler går over til elektrisitet. Og at elektrisiteten da produseres med lavest mulig utslipp.

Statoils konsernsjef Eldar Sætre vil gjerne ha færre kunder.

Sjefen i Norges største og viktigste selskap leverer råstoff til verdens klimautslipp. Samtidig mener han dette:

klimaendringene påvirkes av menneskers forbrenning av fossil energi

en stor del av verdens olje, gass og særlig kull må forbli i bakken

forbruket av olje og gass må bli mindre

det er mulig å nå Paris-avtalens mål om å begrense temperaturstigningen til 2 grader

omleggingen til en utvikling forenlig med Paris-avtalen går for sent

I en kronikk i Aftenposten tegner Sætre opp Statoils omstilling fra å være et «oljeselskap» nå til å bli et «bredt energiselskap» i fremtiden.

Fakta: Statoil ASA Ble opprettet som den norske statens oljeselskap i 1972. Er eid 67 prosent av staten. Norske private investorer eier knapt 9 prosent. Resten er eid av utlendinger. Hadde 258 milliarder kroner i inntekter i første halvår 2017. Resultatet ble positivt med 24 milliarder kroner. Investerte for drøyt 40 milliarder kroner i først halvår. Har rundt 20.500 ansatte. Virksomhet i over 30 land. Børsverdi tidlig i oktober 2017: Rundt 525 milliarder kroner. Kilde: Årsrapport 2016, kvartalsrapport 2017 og Oslo Børs.

Fortsetter som før med leting

Likevel skal Statoils klimasyn ikke få konsekvenser for leteaktivitet og utvinning av olje og gass i Norge.

Budskapet fra Sætre er heller at mer leting og mer utvinning i Norge er en del av klimaløsningen.

– Vi må fortsette å lete. I klimaløsningen har Norge et veldig godt utgangspunkt. I selve utvinningen er våre utslipp halvparten av det globale gjennomsnittet. I et klimaperspektiv er det absolutt meningsfylt å maksimere oljeproduksjonen i Norge, sier han.

Dessuten: Sætre lover å ikke ta opp igjen forgjengeren Helge Lunds engasjement i svært forurensende oljesand, og han leter ikke etter tungolje.

– Ser du at budskapet om at andre produsenter enn Statoil skal kutte kan virke provoserende på noen?

– Det handler ikke om hvilke produsenter som skal kutte, men om hvilke ressurser det er plass til i en lavutslippsfremtid. Vi må finne ressurser som kan produseres med lave utslipp for å unngå mer produksjon fra oljesand og tungolje med høye utslipp.

Ingar Storfjell

Håper forbruket synker

Sætre ramser opp en rekke forhold som bidrar til vekst i verdens oljeforbruk. Men han håper toppen i verdens oljeforbruk blir nådd på 2020-tallet.

Statoil har sett inn i fremtiden, og selv med en vellykket klimapolitikk er den ikke oljefri.

– I en fremtid der klimamålet blir nådd, vil oljeforbruket i vårt scenario fremdeles være 65 prosent av dagens forbruk, sier Sætre.

God plass til Statoil

Innenfor klimamålet er det derfor god plass til at Statoil, og Norge kan fortsette med utvinning og leting uten selvpålagte begrensninger.

Produksjonen fra eksisterende felt faller, og vi trenger ny produksjon for å dekke behovet. Spørsmålet er hvilke ressurser dette skal være, mener Statoil-sjefen.

– Klimaproblemene må løses på etterspørselssiden gjennom å utvikle teknologi. De løses ikke ved å slutte å produsere olje og gass i Norge. Det er nok av olje i verden. Det som blir etterspurt, vil bli produsert. Hvis vi kutter produksjon i Norge, vil dette tomrommet bli fylt av andre, sier Sætre.

«Tomrommet» etter Norge kan fort bli fylt av forurensende tungolje.

– De mest kompetente miljøene anslår at tungolje og oljesand utgjør rundt 70 prosent av verdens gjenværende olje, sier Sætre.

– Bør Norge la lønnsomme ressurser ligge i bakken for å komme nærmere 2-graders målet i Paris-avtalen?

– Det vil ikke understøtte målet i Paris-avtalen. Jeg mener bestemt at så lenge vi kan produsere olje og gass som har et vesentlig mindre karbonavtrykk enn alternativ produksjon, så er vi med på å redusere de globale utslippene.

Ingar Storfjell

Tror på olje – satser på vind

Sætre har stor tro på norsk olje og gass inn i en klimavennlig fremtid. Samtidig som han utvinner olje gjør han noe annet: Han satser stadig mer på fornybar energi.

Hittil har den nye satsingen særlig vært innen vindkraft til havs.

Statoil planlegger å investere 100 milliarder kroner i fornybar energi til 2030. Det betyr i gjennomsnitt rundt 8 milliarder kroner i året.

Til sammenligning anslår Statoil at deres samlede investeringer i 2017 vil være i overkant av 90 milliarder kroner.

– Investeringene i fornybar energi kan utgjøre 15–20 prosent av våre samlede investeringer. Vi skal gjøre to ting: Både utvinne miljøvennlig olje og gass med lave utslipp og bygge mer fornybar energi, sier han.

Fra budsjettvenn til subsidiemottager

Satsingen på fornybar betyr at lønnsomheten endrer seg radikalt. Oljeutvinning betyr å utvinne en svært verdifull ressurs som Oljefondet.

I fornybar energi går pengestrømmen heller ut av statskassen. De flytende vindmøllene blir tungt subsidiert, om enn ikke fra Norge.

– Ja, det er subsidier innen fornybar. Men i stadig større grad ser vi at investeringene i fornybar skjer uten subsidier. Den flytende havvindparken vi åpner utenfor Skottland i høst er subsidiert, men vi begynner å nærme oss et punkt der havvind kan produseres uten subsidier, sier Sætre.

Men Statoil satser også på solenergi. I forrige uke meldte oljeselskapet at det satser 55 millioner dollar på (440 millioner koner) sol i Brasil.

Ingar Storfjell

Leter etter prosjekter

Som Sætre skriver om sin 100-milliarders satsing på fornybar: «Utfordringen er å finne gode, lønnsomme prosjekter».

Til tross for havvinden: Sætre har ikke tatt «oil» ut av Statoil-navnet, for eksempel ved å bytte til Statwind.

– Olje blir viktig i mange år. Vi er komfortable med å ha «oil» i navnet!