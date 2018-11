Mange som er i toppen av inntektslistene, kan ha lite eller null i ligningsformue. Motsatt kan mange med svært høy formue ha null i inntekt.

Noen kan ha null i nettoinntekt fordi de har store personlige rentefradrag, store underskudd i næringsvirksomhet eller tap på investeringer i aksjer og annet.

De kan også la hele eller store deler av inntekten bli tjent opp i et personlig aksjeselskap, som de knapt tar utbytte fra. Dermed blir inntekten null eller lav. De kan leve godt på penger i banken.

Tilsvarende kan formuen bli null fordi særskilte regler verdsetter de ulike eiendommene, maskinene og aksjene lavere enn markedsverdi, samtidig som gjelden trekkes fra fullt ut.

For folk flest slår dette særlig ut ved at bolig bare verdsettes til 25 prosent av anslått markedsverdi. For yngre mennesker med et normalt stort boliglån, blir dermed regnestykket enkelt: Gjelden på boligen vil nesten alltid være langt større enn boligverdien, og de ender med null i formue i skattelistene.